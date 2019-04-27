AV-Comparatives tarafından altın ödüle layık görüldü

Yıl boyunca düzenlenen çeşitli testler arasında antivirüs yazılımının yanlış uyarı veya tespitte bulunmasını tanımlayan ‘ False Positive ’ testleri de yapıldı. AV-Comparatives, hayli kapsamlı bir test uygularken, bireysel ESET Internet Security yazılımı, teste katılım gösteren tüm marka ve ürünler arasında en düşük oranı yakalayarak, false positive konusunda dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Firma, en az sayıda yanlış tespit yaptığı için altın ödül ile taçlandırıldı.
Test sonuçlarını değerlendiren AV-Comparatives, düzenlediği raporda “Yanlış tespitler gerçek bir enfeksiyon kadar sorun yaratabilir ve bunlardan kaçınmak, yüksek kalitede bilişim güvenliği sağlamak açısından oldukça önemlidir” ifadesini kullandı.
Tehdit Tespit Laboratuvarları Başkanı Jiří Kropáč ise “ESET Internet Security, bireysel güvenlik çözümlerinde tutarlı şekilde güçlü performans sergilediğini göstermiştir. Test sonuçları, ESET’in sürekli olarak düşük sayıda yanlış tespit elde ettiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir” açıklamasını yaptı.
Ayrıca, her bir ürünün sistem performansı üzerindeki etkisini değerlendiren performans testi kapsamında da gümüş ödül aldı. Bu alanda iyi performans gösteren ürünler, kullanıcıların güvenliğini sağlarken sistem hızı ve performansı üzerine çok az etkide bulunuyor.
Kurumlara yönelik çözümleri olan ESET Endpoint Security ve ESET Remote Administrator yazılımlarını da analiz eden AV-Comparatives, Kurumsal Güvenlik Testi raporunun bir parçası olarak 16 önde gelen üreticinin incelendiği bir test serisi gerçekleştirdi. ESET burada, üreticiler için kaydedilen en yüksek puan olan 90 AV-Comparatives Puanı elde etti.
AV-Comparatives raporunda çok yönlülüğüyle fark yarattığına işaret edilirken, ESET’in küçük işletmeler için tutarlı çözüm sunduğu, ayrıca büyük şirketlerde de başarılı biçimde çalışarak işletmelerin büyümesine imkan sağladığı belirtildi.
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