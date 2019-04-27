AV-Comparatives tarafından altın ödüle layık görüldü

Yıl boyunca düzenlenen çeşitli testler arasında antivirüs yazılımının yanlış uyarı veya tespitte bulunmasını tanımlayan ‘ False Positive ’ testleri de yapıldı. AV-Comparatives, hayli kapsamlı bir test uygularken, bireysel ESET Internet Security yazılımı, teste katılım gösteren tüm marka ve ürünler arasında en düşük oranı yakalayarak, false positive konusunda dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Firma, en az sayıda yanlış tespit yaptığı için altın ödül ile taçlandırıldı.

Test sonuçlarını değerlendiren AV-Comparatives, düzenlediği raporda “Yanlış tespitler gerçek bir enfeksiyon kadar sorun yaratabilir ve bunlardan kaçınmak, yüksek kalitede bilişim güvenliği sağlamak açısından oldukça önemlidir” ifadesini kullandı.

Tehdit Tespit Laboratuvarları Başkanı Jiří Kropáč ise “ESET Internet Security, bireysel güvenlik çözümlerinde tutarlı şekilde güçlü performans sergilediğini göstermiştir. Test sonuçları, ESET’in sürekli olarak düşük sayıda yanlış tespit elde ettiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir” açıklamasını yaptı.