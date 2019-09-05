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Av köpekleri buldu! Kilosu 3 bin 500 Euro: Siyah elmas

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 05.09.2019 20:03 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince ormanlık alanlarda Lagotta Romagnolo, Amarican Cocker, Cocker Bereton cinsi köpekler ile trüf mantarı araması yapıldı. Yapılan aramada kilosu 3 bin 500 Euro olan trüf mantarı bulundu.

Av köpekleri buldu! Kilosu 3 bin 500 Euro: Siyah elmas

Orman kaynaklarından çok yönlü ve sürdürülebilir şekilde faydalanmak için yürütülen çalışma kapsamında dünyada “siyah elmas” olarak adlandırılan ve kilosu 3 bin 500 Euro’yu bulan trüf mantarı arama çalışmaları Yozgat il sınırları içerisinde ilk kez Akdağmadeni ilçesinde gerçekleştirildi. Trüf arama konusunda eğitimli 4 adet cins köpekle birlikte Saraykent ve Oluközü meşelik alanlarında yapılan aramalar 2 gün boyunca sürdürüldü. Aramalar neticesinde birçok noktada trüf mantarı bulundu.

Trüf mantarı arama çalışmasına Odun Dışı Orman Ürünleri Şube Müdürü Yaşar Kemal Yılmaz, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir, İşletme Müdür Yardımcısı Mustafa Şen, orman işletme şefleri ve köpeklerin sahipleri katıldı. Yozgat genelinde bu çalışmalar yaygınlaştırılarak, trüf mantarı sahaları kurulması, ülke ekonomisine katkı sağlanması, orman köylüsüne alternatif gelir kaynağı oluşturulması amaçlanıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Orman Genel Müdürlüğü trüf mantarı Lagotta Romagnolo

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