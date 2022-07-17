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Avanak Apdi konusu nedir? Avanak Apdi filmi oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

17.07.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avanak Apdi filmi 17 Temmuz 2022 Pazar günü televizyon yayın akışında yer alması nedeniyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Natuk Baytan'ın yönetmenliğini üstlendiği Yeşilçam'ın sevilen komedi filmi internette araştırılıyor. Peki Avanak Apdi konusu nedir? İşte Avanak Apdi filminin oyuncuları ve merak edilenler...

Avanak Apdi konusu nedir? Avanak Apdi filmi oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Avanak Apdi 17 Temmuz Pazar akşamı bir kez daha ekrana gelecek. Komedi türünde olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Avanak Apdi filmi oyuncuları kimlerdir? Avanak Apdi filmi oyuncuları kimlerdir? Ayrıntılar haberimizde...

AVANAK APDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Apdi arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apdi parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür. Bir gün Apdi, Nevin'i dinlemek için gazinoya gelir. Ufak bir karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apdi sanırlar ve hürmet gösterirler. Apdi gazinoda Nevin'e âşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehdidinden dolayı Apdi'ye elini bile süremez.

AVANAK APDİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal · Apti
Ayşen Gruda · Nevin Şenses
Ünal Gürel · Barut Osman
Necdet Yakın · Nuri
Ali Şen · Simsar Cafer
Atilla Ergün · Komiser
Yadigar Ejder · Urfalı Apti
Macit Flordun · Menajer Erto
Arap Celal · Barut'un adamı
Sönmez Yıkılmaz · Barut'un adamı

AVANAK APDİ HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

1978 yapımı olan Avanak Apdi filminin senaryosunu Umur Bugay yazmıştır. Natuk Baytan'ın yönetmenliğini üstlendiği film 11978 tarihinde gösterime girmiştir.

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Kemal Sunal film natuk baytan yeşilçam
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