Avanak Apdi konusu nedir? Avanak Apdi filmi oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Avanak Apdi 17 Temmuz Pazar akşamı bir kez daha ekrana gelecek. Komedi türünde olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Avanak Apdi filmi oyuncuları kimlerdir? Avanak Apdi filmi oyuncuları kimlerdir? Ayrıntılar haberimizde...

AVANAK APDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Apdi arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apdi parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür. Bir gün Apdi, Nevin'i dinlemek için gazinoya gelir. Ufak bir karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apdi sanırlar ve hürmet gösterirler. Apdi gazinoda Nevin'e âşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehdidinden dolayı Apdi'ye elini bile süremez.

AVANAK APDİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal · Apti

Ayşen Gruda · Nevin Şenses

Ünal Gürel · Barut Osman

Necdet Yakın · Nuri

Ali Şen · Simsar Cafer

Atilla Ergün · Komiser

Yadigar Ejder · Urfalı Apti

Macit Flordun · Menajer Erto

Arap Celal · Barut'un adamı

Sönmez Yıkılmaz · Barut'un adamı

AVANAK APDİ HANGİ YIL ÇEKİLDİ?

1978 yapımı olan Avanak Apdi filminin senaryosunu Umur Bugay yazmıştır. Natuk Baytan'ın yönetmenliğini üstlendiği film 11978 tarihinde gösterime girmiştir.

