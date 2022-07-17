Avanak Apdi konusu nedir? Avanak Apdi filmi oyuncuları kimlerdir, hangi yıl çekildi?

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Avanak Apdi 17 Temmuz Pazar akşamı bir kez daha ekrana gelecek. Komedi türünde olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Avanak Apdi filmi oyuncuları kimlerdir? Avanak Apdi filmi oyuncuları kimlerdir? Ayrıntılar haberimizde...
Apdi arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apdi parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür. Bir gün Apdi, Nevin'i dinlemek için gazinoya gelir. Ufak bir karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apdi sanırlar ve hürmet gösterirler. Apdi gazinoda Nevin'e âşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehdidinden dolayı Apdi'ye elini bile süremez.
Kemal Sunal · Apti
Ayşen Gruda · Nevin Şenses
Ünal Gürel · Barut Osman
Necdet Yakın · Nuri
Ali Şen · Simsar Cafer
Atilla Ergün · Komiser
Yadigar Ejder · Urfalı Apti
Macit Flordun · Menajer Erto
Arap Celal · Barut'un adamı
Sönmez Yıkılmaz · Barut'un adamı
1978 yapımı olan Avanak Apdi filminin senaryosunu Umur Bugay yazmıştır. Natuk Baytan'ın yönetmenliğini üstlendiği film 11978 tarihinde gösterime girmiştir.
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