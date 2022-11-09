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  4. Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı böyle yuttu

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı böyle yuttu

09.11.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de bir grup araştırmacının yaptığı keşif, herkesi şaşkına çevirdi. 5 metre uzunluğundaki pitonun karnından büsbütün yuttuğu bir timsah bulan araştırmacılar gördükleri manzara karşısında şoke oldular.

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı böyle yuttu

İnanılmaz görüntüler, bir grup bilim insanının Florida'da 5 metrelik bir pitonun midesinden bütün bir timsahı çıkardığı anı gözler önüne serdi. Florida Everglades'deki saha çalışanları tarafından yakalanan Birmanya pitonu değerlendirilmek üzere araştırma merkezine getirildi.

AĞIZLARI AÇIK KALDI

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Bilim adamları ekibi, bu yılanın kendilerine getirilmeden önce ne yemiş olabileceği hakkında birkaç tahminde bulundu çünkü ekip arandığında kendilerine yılanın içinde büyük bir nesne olduğu söylenmişti. Ancak buldukları şey ağızlarını açık bıraktı.

VİRAL OLDU

Yerbilimleri alanında yüksek lisans yapan Rosie Moore, o görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Moore "Kesinlikle şok edici, ilk defa böyle bir olay gördüm. Hiç içinde böyle bir şey olan bir piton görmemiştim" diye konuştu. Rosie'nin videosu Instagram'da viral oldu ve 10 milyondan fazla kez izlendi.

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