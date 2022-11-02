Duygusal zekanı ölçüyoruz!

Bakalım sen sosyal hayatta ve insan ilişkilerinde nasılsın? Hazırsan teste başlayalım!
Duygusal zekânı ölçüyoruz!
1/10
Teste başlamadan önce seni biraz tanıyalım. Kaç yaşındasın?
2/10
Peki, cinsiyetin nedir?
Belirtmemeyi tercih ediyorum.
3/10
Hayatını etkileyen kararları alırken en çok hangi duygun seni yönlendiriyor?
4/10
Sinirlendiğin bir ortamda ilk olarak ne yaparsın?
Sinirlenmeme kim neden olmuşsa öfkemi ondan çıkarırım.
Önce gider bir hava alır ve sakinleşmeye çalışırım.
Pek fazla sinirlenen bir insan değilim.
5/10
Arkadaşın seninle üzgün olduğu bir konuda dertleşmek istiyor, ne yaparsın?
Başkalarının dertleri ile uğraşacak vaktim yok.
Eğer yardımcı olabileceğim bir konu varsa ona fikrimi söylerim.
Dostlar zor günlerde belli olur, elbette arkadaşımın zor gününde mutlaka yanında olurum.
Yardım isterse yardım ederim.
Başımda zaten yeterince dert var.
6/10
Üzerinde uzun süredir çalıştığın bir projede olağan dışı bir talihsizlik yaşandı, ne yaparsın?
Zaten bir talihsizlik yaşamasam şaşardım.
İş hayatında her türlü talihsizlik göze alınmalı.
Önce kafamı sonra da projeyi toparlarım.
Problemi ortadan kaldırır, var gücümle çalışmaya devam ederim.
Düzeltmek için neler yapabileceğimi belirlerim ve yaparım.
7/10
Yalancı duygularla dolu gösterişli bir sonsuz hayatı mı, yoksa yaşanan tüm duyguların gerçek olduğu sade bir hayatı mı tercih edersin?
Önemli olan nasıl hissettiğim, o yüzden yalancı duygularla dolu gösterişli bir sonsuz hayatı tercih ederim.
Duyguların gerçekliği her zaman daha önemlidir. Gerçekliğin olduğu sade hayatı tercih ederim.
Katlanamadığım en büyük şey, sahte duygulardır. Her zaman gerçek duygularla dolu bir hayatı tercih ederim.
8/10
Özel ilişkilerinde nasıl birisin?
9/10
Sevdiklerinin mutsuz olduğunu nasıl anlıyorsun?
Söylemezse fark etmem ki, nasıl bileyim ne hissettiğini?
Mimiklerinden, yüz ifadelerinden ve davranışlarından anlarım.
İlk gördüğüm an bir sorunu olduğunu mutlaka anlarım.
10/10
Tatilini nasıl değerlendirmeyi seversin?
Ailem veya arkadaşlarımla eğlenceli bir şeyler yaparak.
Partnerimle romantik bir yerlere giderek.
Mümkünse tek başıma, kafa dinleyerek.
Ailem veya arkadaşlarımla eğlenceli bir şeyler yaparak.
Partnerimle romantik bir yerlere giderek.