Duygusal zekanı ölçüyoruz!

Duygusal zekânı ölçüyoruz!

1/10 Teste başlamadan önce seni biraz tanıyalım. Kaç yaşındasın? 18 yaş altı! 18-24 25-34 35-44 45+

2/10 Peki, cinsiyetin nedir? Erkek Kadın Belirtmemeyi tercih ediyorum.

3/10 Hayatını etkileyen kararları alırken en çok hangi duygun seni yönlendiriyor? Öfke ve inat Mantık İçten gelen duygular. Hiçbiri

4/10 Sinirlendiğin bir ortamda ilk olarak ne yaparsın? Sinirlenmeme kim neden olmuşsa öfkemi ondan çıkarırım. Önce gider bir hava alır ve sakinleşmeye çalışırım. Pek fazla sinirlenen bir insan değilim. Hiçbiri.

5/10 Arkadaşın seninle üzgün olduğu bir konuda dertleşmek istiyor, ne yaparsın? Başkalarının dertleri ile uğraşacak vaktim yok. Eğer yardımcı olabileceğim bir konu varsa ona fikrimi söylerim. Dostlar zor günlerde belli olur, elbette arkadaşımın zor gününde mutlaka yanında olurum. Yardım isterse yardım ederim. Başımda zaten yeterince dert var.

6/10 Üzerinde uzun süredir çalıştığın bir projede olağan dışı bir talihsizlik yaşandı, ne yaparsın? Zaten bir talihsizlik yaşamasam şaşardım. İş hayatında her türlü talihsizlik göze alınmalı. Önce kafamı sonra da projeyi toparlarım. Projeyi sonlandırırdım. Problemi ortadan kaldırır, var gücümle çalışmaya devam ederim. Düzeltmek için neler yapabileceğimi belirlerim ve yaparım.

7/10 Yalancı duygularla dolu gösterişli bir sonsuz hayatı mı, yoksa yaşanan tüm duyguların gerçek olduğu sade bir hayatı mı tercih edersin? Önemli olan nasıl hissettiğim, o yüzden yalancı duygularla dolu gösterişli bir sonsuz hayatı tercih ederim. Duyguların gerçekliği her zaman daha önemlidir. Gerçekliğin olduğu sade hayatı tercih ederim. Katlanamadığım en büyük şey, sahte duygulardır. Her zaman gerçek duygularla dolu bir hayatı tercih ederim. İkisini de tercih etmem.

8/10 Özel ilişkilerinde nasıl birisin? Monoton ve baskın Eğlenceli ve duygusal Romantik ve mutlu Hiçbiri Hepsi

9/10 Sevdiklerinin mutsuz olduğunu nasıl anlıyorsun? Söylemezse fark etmem ki, nasıl bileyim ne hissettiğini? Mimiklerinden, yüz ifadelerinden ve davranışlarından anlarım. İlk gördüğüm an bir sorunu olduğunu mutlaka anlarım.