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'Avcı kız' operasyonunda flaş gelişme: 52 kişi tutuklandı

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HABER  | 30.07.2019 21:49 | Son Güncelleme

Ankara’da, ’avcı kız’ adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp, tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde ’fazla hesap’ yöntemiyle gasp eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 8’i savcılık tarafından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 91 şüpheliden 36’sı adli kontrol şartıyla, 3’ü ev hapsi ile serbest bırakılırken, 52 kişi ise tutuklandı.

Ankara’da, sosyal medyadan kadınlar aracılığıyla buldukları kişileri anlaşmalı oldukları gece kulübü ve eğlence yerlerine götürerek paralarını gasbeden suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 99 kişiden 78'i, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Avcı kız" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 99 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz tarafından sorgulanan 28'i kadın 99 zanlıdan 78'i, tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne götürüldü.

Diğer şüphelilerden 8'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken 13'ü hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.

52 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 99 şüpheliden 8’i savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Mahkemeye çıkarılan 91 şüpheliden 36’sı adli kontrol şartıyla, 3’ü ev hapsi ile serbest bırakılırken, 52 kişi ise tutuklandı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Çete lideri olduğu belirtilen E.E'nin de arasında bulunduğu şüphelilerin, "avcı kız" adını verdikleri genç kadınlar aracılığıyla mağdurları sosyal medya üzerinden buluşma ve zaman geçirme vaadiyle çeşitli adreslere davet ettiği ve eğlence sonunda yüklü miktarda hesap ödemeye zorladıkları ifade ediliyor.

İtiraz eden mağdurların paralarını silah tehdidi ve darp yoluyla gasbettikleri tespit edilen şüphelilerin, bazı mağdurları da zorla ATM'ye götürerek çektirdikleri paralarını aldıkları belirtiliyor.

Zanlılara, "çıkar amaçlı suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "yağma", "hürriyeti tahdit" suçlarının yöneltildiği öğrenildi.

(DHA / AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara avcı kız tutuklama

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