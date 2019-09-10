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Avcılar'da sürücü adayı kaza yaptı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 10.09.2019 14:47 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da sürücü adayının kullandığı otomobil kaza yaptı. Araçtakilerin yardımına çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücü adayları koştuğu olayda sürücü adayı hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Firuzköy Mahallesi'nden 21 Temmuz'da meydana geldi. Sürücü adayı, eğitim amacıyla kullandığı otomobille yola çıkarken bir anda direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE TAKLA ATTI

Otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından da çevredekilerin gözleri önünde takla atarak yol kenarından aşağıya düştü. Araçtakilerin yardımına ise çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücü adayları koştu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü adayının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar sürücü adayı

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