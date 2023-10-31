YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avcılar'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

Avcılar'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı

31.10.2023 07:20 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Avcılar'da çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.

Halide Edip Adıvar Caddesi'nde bulunan otoparkta, M.A. ve C.Ş. ile ismi henüz bilinmeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmada, M.A. ve C.Ş. silahla vuruldu.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, M.A'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, C.Ş. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. C.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından M.A'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hepsi bir otomobilden çıktı...16 kaçak göçmen jandarmayı bile şaşırttıHepsi bir otomobilden çıktı...16 kaçak göçmen jandarmayı bile şaşırttı
Amasya’da tekmeli, bıçaklı kavga: 2 kişi ağır yaralandıAmasya’da tekmeli, bıçaklı kavga: 2 kişi ağır yaralandı
Balık pazarındaki sessizlik yerini berekete bıraktıBalık pazarındaki sessizlik yerini berekete bıraktı
Anahtar Kelimeler:
Avcılar kavga silah ölü yaralı

İstanbul Namaz Vakitleri 31 Ekim Salı

İmsak
06:00
Sabah
07:26
Öğle
12:53
İkindi
15:42
Akşam
18:10
Yatsı
19:30

İstanbul Nöbetçi Eczaneler31 Ekim Salı

Sehir eczanesi
Basaksehir
Lavanta eczanesi
Cekmekoy
Felif eczanesi
Atasehir
Semra eczanesi
Cekmekoy
Sultangazi eczanesi
Sultangazi
Doğan eczanesi
Gungoren
Güven eczanesi
Bagcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.