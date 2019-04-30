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Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!

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SİNEMA TV  | 30.04.2019 09:56 | Son Güncelleme

Marvel sinematik evreninin son halkası Avengers Endgame vizyondaki ilk üç gününde yapımcısına servet kazandırdı. İşte konu hakkındaki detaylar.

Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!

2019’un en çok merak edilen filmlerinden biri olan Avengers Endgame geçtiğimiz hafta perşembe günü vizyona girdi. Tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de izleyiciyle buluşan Endgame rekor üstüne rekor kırdı.

Marvel’ın 22 filmlik sinematik evrenindeki son perde olan Endgame, vizyondaki üç günlük macerası boyunca açık ara en çok izlenen film olmayı başardı.

Yönetmen koltuğunda Joe Russo ve Anthony Russo’nun oturduğu film, kısa sürede önemli bir gişe başarısı elde etti.

3 GÜNDE 1.2 MİLYON DOLAR KAZANDIRDI

Box Office Mojo tarafından paylaşılan bilgilere göre Endgame vizyonda kaldığı 3 günlük süre boyunca 1.209 milyar dolarlık hasılat elde etti. Film 1 milyar dolar hasılat barajını en çabuk aşan yapım olmayı da başardı.

Hali hazırda en çok hasılat elde eden filmler listesinde Avatar 1 numarada bulunuyor. Onun hemen ardından Titanic geliyor. 3. sırada ise Star Wars 7 yer alıyor. Avengers Infinity War ise 4 numarada bulunuyor. Muhtemelen Endgame rahat bir şekilde en çok hasılat elde eden 2. film olmayı başaracaktır. Yani Endgame’in Titanic’i geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Filmin Avatar’ı devirip, gelmiş geçmiş en çok hasılata imza atan yapım olup, olamayacağı ise önümüzdeki hafta sonu gişe rakamlarından sonra belli olacak.

Endgame’de hangi karakter kaç dakika görünüyor?

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Anahtar Kelimeler:
Avengers: Endgame fragman Marvel

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