Avengers: Endgame enflasyona yenildi

Yenilmezler: Oyunun Sonu (Avengers Endgame) bu yıl sinema tarihindeki tüm rekorları altüst etti. Marvel'in son filmi, 2 milyar 793 milyon 404 bin dolarla sinema tarihinin en yüksek gişe rakamına ulaşan yapım oldu. Kıyaslandığı tüm yapımları geride bırakan film sadece enflasyona yenildi. Enflasyona göre hesaplanan listede Oyunun Sonu ancak 16. sırada kendine yer bulabildi. Box Office'in rakamlarına göre 1939'da 0.23 dolar olan bilet fiyatlarıyla ulaşılan başarı, bugün yaklaşık 9 dolar olan fiyatlarla kıyaslandığında sinema tarihinin en başarılı gişe filmleri listesi değişiyor. İşte enflasyona göre gişe şampiyonu 20 filmi....