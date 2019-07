Yenilmezler: Oyunun Sonu (Avengers Endgame) bu yıl sinema tarihindeki tüm rekorları altüst etti. Marvel'in son filmi, 2 milyar 793 milyon 404 bin dolarla sinema tarihinin en yüksek gişe rakamına ulaşan yapım oldu. Kıyaslandığı tüm yapımları geride bırakan film sadece enflasyona yenildi. Enflasyona göre hesaplanan listede Oyunun Sonu ancak 16. sırada kendine yer bulabildi. Box Office'in rakamlarına göre 1939'da 0.23 dolar olan bilet fiyatlarıyla ulaşılan başarı, bugün yaklaşık 9 dolar olan fiyatlarla kıyaslandığında sinema tarihinin en başarılı gişe filmleri listesi değişiyor. İşte enflasyona göre gişe şampiyonu 20 filmi....

Avengers: Endgame enflasyona yenildi

20. ASLAN KRAL (THE LION KING) (1994) 803,209,300 dolar / 422,783,777 dolar

19. YILDIZ SAVAŞLARI: BÖLÜM I - GİZLİ TEHLİKE (STAR WARS: EPISODE I - THE PHANTOM MENACE) (1999 813,711,800 dolar / 474,544,677 dolar

18. JURASSIC PARK (1993) 825,894,500 dolar / 402,828,120 dolar

17. YILDIZ SAVAŞLARI: BÖLÜM VI - JEDİ'IN DÖNÜŞÜ (STAR WARS: RETURN OF THE JEDI) (1983) 847,475,300 dolar / 309,306,177 dolar

16. YENİLMEZLER OYUNUN SONU (AVENGERS: ENDGAME) (2019) 856,706,929 dolar

15. AVATAR (2009) 876,759,300 dolar / 760,507,625 dolar

14. BEN-HUR (1959) 883,402,600 dolar / 74,422,622 dolar

13. YILDIZ SAVAŞLARI: BÖLÜM V - İMPARATOR (STAR WARS: THE EMPIRE STRIKES BACK) (1980) 884,607,500 dolar / 290,475,067 dolar

12. 101 DALMAÇYALI (101 DALMATIANS) (1961) 900,254,400 dolar / 144,880,014 dolar

11. YILDIZ SAVAŞLARI: GÜÇ UYANIYOR (STAR WARS: THE FORCE AWAKENS) (2015) 974,117,000 dolar / 936,662,225 dolar

10. PAMUK PRENSES VE YEDİ CÜCELER (SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS) (1937) 982,090,000 dolar / 184,925,486 dolar

9. ŞEYTAN (THE EXORCIST) (1973) 996,498,500 dolar / 232,906,145 dolar

8. DOKTOR JİVAGO (DOCTOR ZHIVAGO) (1965) 1,118,460,500 dolar / 111,721,910 dolar

7. DENİZİN DİŞLERİ (JAWS) (1975)

6. ON EMİR (THE TEN COMMANDMENTS) (1956) 1,180,310,000 dolar / 65,500,000 dolar

5. TİTANİK (TITANIC) (1997) 1,221,303,800 dolar/ 659,363,944 dolar

4. E.T. (E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL) (1982) 1,278,107,600 dolar / 435,110,554 dolar

3. NEŞELİ GÜNLER (THE SOUND OF MUSIC) (1965) 1,283,791,300 dolar / 159,287,539 dolar

2. YILDIZ SAVAŞLARI (STAR WARS) (1977) 1,604,857,600 dolar / 460,998,007 dolar