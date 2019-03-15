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Avengers: Endgame'in son fragmanı yayınlandı

zeynep.ok zeynep.ok
SİNEMA TV  | 15.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

Infinity War'ın devam filmi olan Avengers: Endgame'in yeni fragmanı yayınlandı. Tüm kahramanların büyük savaş için hazırlandığı fragmanda ekibe yeni katılacak olan Captain Marvel da görülüyor.

Geri sayımın devam ettiği Avengers: Endgame için Marvel yeni bir fragman yayınladı. Süper kahramanların bir araya toplandığı filmde, Robert Downey Jr, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth ve Chris Evans gibi isimler yer alıyor.

Avengers serisinin devam halkası olan Endgame'in yönetmenlik koltuğunda Joe Russo ve Anthony Russo oturuyor.

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KAHRAMANLAR YOK OLMUŞTU

Serinin önceki filmlerinde Doktor Strange, Spider Man, Mantis, Black Panther, Vision, Maria Hill, Star Lord, Scarlet Witch, Bucky Barnes, Groot ve The Wasp gibi birçok süper kahraman Thanos'un Sonsuzluk Eldiveni'ne sahip olmasıyla birlikte ortadan yok olmuştu. Ortadan kaybolan süper kahramanlardan sonra dünya daha da kötü bir hal almaya başlamıştı.

İNTİKAM İÇİN SAVAŞACAKLAR

Thor, Hulk, Kaptan Amerika ve Nebula gibi diğer süper kahramanlar içinde işler hiç de yolunda gitmemektedir. Fakat Ant-Man'in yardımıyla tekrar bir araya gelip Thanos'un oluşturduğu kaosa son vermek için ve intikamlarını almak için savaşacaklardır.

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Marvel Avengers: Endgame Robert Downey Jr

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