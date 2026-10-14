Telefon pazarı 14 yılın dibini gördü! Apple'ın payı ise büyüdü

Bellek krizinin sonu görünmezken akıllı telefon pazarı on yılı aşkın süredir görülmeyen bir dip seviyeye indi. Counterpoint Research’e göre küresel ölçekte yeni akıllı telefon sevkiyatları, 2026’nın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 azaldı. Böylece sevkiyatlar, 2012’den bu yana üçüncü çeyreklerde görülen en düşük seviyeye geriledi.

Araştırma şirketi, DRAM ve NAND bellek fiyatlarındaki sürekli artışın malzeme maliyetlerini keskin biçimde yükselttiğini belirtiyor. Mevcut tedarik sıkıntılarını daha da ağırlaştıran bu durum, akıllı telefon sevkiyatlarında önemli aksamalara yol açıyor.

AKILLI TELEFON FİYATLARI YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 20 ARTTI

Üreticilerin artan maliyetleri tüketicilere yansıtmasıyla birlikte küresel perakende akıllı telefon fiyatları, yılbaşından bu yana yüzde 20 yükseldi. Yakın gelecekte bu gidişatın düzeleceğine dair bir işaret de bulunmuyor.

Counterpoint Research’e göre bellek sıkıntısı tüketici davranışlarını da değiştiriyor. Tüketiciler bir yandan mevcut telefonlarını daha uzun süre kullanıyor, bir yandan da yenilenmiş cihazları giderek daha fazla değerlendiriyor. İlginç bir şekilde, aynı zamanda bazı tüketiciler daha pahalı, üst segment modellere yöneliyor.

Üreticiler de kârlılıklarını korumak amacıyla stratejilerini yeniden şekillendiriyor.

APPLE’IN PAZAR PAYI YÜZDE 22’YE YÜKSELDİ

Pazardaki genel daralmaya rağmen Apple, 2026’nın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performans sergiledi. Şirketin akıllı telefon sevkiyatlarının azalmasına karşın küresel pazar payı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 18 seviyesinden yüzde 22’ye çıktı.

Böylece Apple, ilk kez bir üçüncü çeyrekte yüzde 20’nin üzerinde pazar payına ulaştı.

Bu sonuç, şirketin henüz standart iPhone 18 modelini piyasaya sürmemiş olması nedeniyle ayrıca dikkat çekiyor. Counterpoint Research, Apple’ın performansını iPhone 18 Pro’nun güçlü çıkışına ve iPhone 17’nin ivmesini korumasına bağlıyor.

SAMSUNG LİDERLİĞİNİ KORUDU

Samsung ise küresel akıllı telefon pazarındaki liderliğini sürdürdü. Şirketin sevkiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalmasına rağmen pazar payı 4 puan artarak yüzde 23’e yükseldi.

Counterpoint Research, Samsung’un performansında ağustos ayının başında piyasaya sürülen Galaxy Fold 8 modeline yönelik güçlü ilk talebin de etkili olduğunu belirtiyor.

XIAOMI, OPPO VE VIVO BÜYÜK KAYIP YAŞADI

Xiaomi’nin sevkiyatları yıllık bazda yüzde 30’dan fazla geriledi. Şirketin küresel pazar payı, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 14 seviyesinden yüzde 10’a düştü.

Oppo ve Vivo’nun sevkiyatları ise 2025’in üçüncü çeyreğine kıyasla yüzde 20’den fazla azaldı. Bunun sonucunda Oppo’nun pazar payı yüzde 9’a, Vivo’nunki ise yüzde 8’e geriledi.

Counterpoint Research, 2026’nın geri kalanında da akıllı telefon pazarı açısından zorlu koşulların devam edeceğini öngörüyor. Araştırma şirketine göre üst segment cihazlara daha fazla odaklanma eğiliminin sürmesi muhtemel.

Kaynak: Engadget