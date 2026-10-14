Sular çekilince ortaya çıkıyorlar: 10 gizemli şehir!

Baraj projeleri nedeniyle yıllar önce boşaltılan ve sular altında kalan şehirler, kuraklıkla birlikte yeniden gün yüzüne çıkıyor. Bir zamanlar insanların yaşadığı evler, kiliseler ve sokaklar, su seviyesi düştüğünde ortaya çıkarak görenleri şaşırtıyor. İşte dünyanın farklı noktalarında sular çekildikçe yeniden ortaya çıkan 10 kayıp şehir:

1. Vilarinho da Furna – Portekiz

Portekiz'de bulunan köy, hidroelektrik projesi nedeniyle 1971'de boşaltıldı. Sular altında kalan taş evler ve yollar, su seviyesi düştüğünde yeniden ortaya çıkıyor.

2. Mediano – İspanya

1969'da sular altında kalan köyün kilise çan kulesi, baraj gölünün üzerinde görünmeye devam ediyor. Kuraklık dönemlerinde kilisenin ve eski yerleşimin diğer kalıntıları da ortaya çıkıyor.

3. Old Adaminaby – Avustralya

Lake Eucumbene Barajı'nın yapılmasıyla eski Adaminaby kasabası sular altında kaldı. Kuraklık sırasında yollar, bina temelleri ve çeşitli kalıntılar yeniden görülebiliyor.

4. St. Thomas – ABD

Nevada'daki St. Thomas kasabası, Hoover Barajı'nın yapılmasıyla 1930'larda sular altında kaldı. Lake Mead'de su seviyesinin düşmesiyle eski sokaklar ve ev temelleri yeniden gün yüzüne çıktı.

5. Sant Romà de Sau – İspanya

1960'larda terk edilerek baraj gölünün altında kalan köy, özellikle kuraklık dönemlerinde ortaya çıkıyor. 2024'te su seviyesinin ciddi ölçüde düşmesiyle kilise ve çevresindeki kalıntılar görünür hale geldi.

6. Curon Venosta – İtalya

1950'de hidroelektrik projesi nedeniyle sular altında kalan köyün kilise çan kulesi, bugün de gölün üzerinde yükseliyor. 2021'de gölün suyu geçici olarak azaltılınca eski evlerin temelleri ve taş merdivenler ortaya çıktı.

7. Tignes – Fransa

Fransız Alpleri'ndeki eski Tignes köyü, baraj projesi nedeniyle 1952'de sular altında kaldı. Baraj gölü bakım amacıyla boşaltıldığında eski yolların, köprülerin ve yapı temellerinin kalıntıları görülebiliyor.

8. Potosí – Venezuela

Hidroelektrik projesi nedeniyle 1980'lerde boşaltılan Potosí köyü, 2009-2010 yıllarındaki şiddetli kuraklıkta yeniden ortaya çıktı. Kilise, mezarlar ve eski evlerin kalıntıları, eski sakinlerin bölgeyi ziyaret etmesini sağladı.

9. Villa Epecuén – Arjantin

Bir zamanlar turistlerin ilgi gösterdiği tatil kasabası, 1985'te yaşanan selin ardından sular altında kaldı. Suların çekilmesiyle tuzla kaplanan binalar, yıkılmış duvarlar ve eski sokaklar ortaya çıktı.

10. Mologa – Rusya

Tarihi geçmişi Orta Çağ'a kadar uzanan Mologa, Sovyet döneminde baraj ve rezervuar projesi nedeniyle boşaltıldı. Su seviyesinin düştüğü dönemlerde eski yollar, mezarlar ve bina temelleri yeniden görülebiliyor.