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Avengers: Endgame Türkiye'de rekor kırdı

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SİNEMA TV  | 27.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

Yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan “Avengers: Endgame”, 25 Nisan’da beyaz perdedeki yerini aldı. Marvel hayranları tarafından büyük ilgi gösterilen film, vizyondaki ilk gününü de rekor bir açılış ile tamamladı. “Avengers: Endgame” yaptığı 6.082.094 TL’lik hasılat ile Türkiye’de, tüm zamanların en iyi açılış rekorunu kırdı. Film ilk gününde 352.089 kişi tarafından izlendi.

Avengers: Endgame Türkiye'de rekor kırdı

Ön satışa açılan biletlerinin dahi rekor satış rakamlarına ulaştığı “Avengers: Endgame”, Marvel Sinematik Evreni’nin neredeyse tüm kahramanlarını bir araya getiriyor. Filmin oyuncu kadrosunda Chris Hemsworth, Elizabeth Olsen, Tessa Thompson, Scarlett Johansson, Tom Holland, Chris Pratt, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Robert Downey Jr., Don Cheadle, Jeremy Renner, Josh Brolin, Chris Evans, Cobie Smulders, Paul Rudd, Sebastian Stan, Dave Bautista, Chadwick Boseman, Danai Gurira ve daha birçok isim yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Marvel Sinematik Evreni’nin mimarlarından Joe Russo ve Anthony Russo ikilisi üstleniyor.

“Avengers: Sonsuzluk Savaşı”nın ardından pek çok süper kahraman küle dönüşmüştür. Doktor Strange, Gamora, Drax, Mantis, Örümcek-Adam, Black Panther, Bucky Barnes, Groot, Scarlet Witch, Vision, Star Lord, Maria Hill, Wasp ve Nick Fury gibi pek çok kahraman, Thanos'un Sonsuzluk Eldiveni'ni ele geçirmesi ve kendi dengesini kurması yüzünden yok olmuştur ve dünya umutsuz haldedir. Dünya üzerinde kalan Black Widow, Kaptan Amerika, Thor ve Hulk kendi yaslarını tutmaktayken, Iron ve Nebula ise kontrol edemedikleri bir uzay gemisinin içinde, uzay boşluğunda sürüklenmektedirler. Süper kahramanlar takımı için işler pek de iyi görünmemektedir. Ancak Kuantum Bölgesi'nden çıkmanın bir yolunu bularak Avengers ekibinin kalan üyelerine giden Ant-Man, yeni bir umut ışığı olacaktır. Daha önce var olduğunu bilmedikleri bölgeler, kahramanlar ve evrenlerin varlığını öğrenen ekip, Thanos'un kurduğu bu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için hayatlarının en büyük mücadelesine girişeceklerdir. Hepsi kişisel olarak önem verdikleri şeyleri kaybetmiş olan kahramanlarımız için intikam vakti gelmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Avengers: Endgame sinema film
 

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