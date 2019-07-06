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Avladığı balığı alırken ortaya çıkan timsaha yem oluyordu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.07.2019 14:19 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletinde balık tutmak için göl kenarına giden balıkçı, timsah saldırısından son anda kurtuldu. Avladığı balığı almak için yere uzandığı sırada gölün içinden çıkan timsah bir anda saldırdı. Balığı almaya inen balıkçı son anda yaptığı bir hamleyle timsahın saldırısından kendisini kurtardı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

ABD’nin Florida eyaletinde bir balıkçı balık tutmak için göl kenarına gitti. Oltasına takılan balığı kıyıya çeken balıkçı daha sonra hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

Attığı oltayla balığı yakalayan adam, tuttuğu balığı kıyıya doğru çekti ve göl kıyısından balığı almak için eğildi. Tam o sırada bir anda gölden çıkan timsah, adama doğru hamle yaparak saldırdı.

SON ANDA YAPTIĞI HAMLEYLE TİMSAH SALDIRISINDAN KURTULDU

Balıkçı ise ani bir hareketle kendini çekerek timsahın saldırısından son anda kurtuldu. Tuttuğu balığı da timsaha kaptırmamış oldu ve kendisini de timsahın saldırısından son anda kurtardı.

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O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Adamın yaşadığı bu heyecan verici anlar ise amatör kameraya yansıdı. Timsahlarıyla ünlü olan Florida'da yaşanan bu olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda kişi tarafından izlendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
abd Florida balık timsah

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