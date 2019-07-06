Avladığı balığı alırken ortaya çıkan timsaha yem oluyordu

ABD’nin Florida eyaletinde bir balıkçı balık tutmak için göl kenarına gitti. Oltasına takılan balığı kıyıya çeken balıkçı daha sonra hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı.

Attığı oltayla balığı yakalayan adam, tuttuğu balığı kıyıya doğru çekti ve göl kıyısından balığı almak için eğildi. Tam o sırada bir anda gölden çıkan timsah, adama doğru hamle yaparak saldırdı.

SON ANDA YAPTIĞI HAMLEYLE TİMSAH SALDIRISINDAN KURTULDU

Balıkçı ise ani bir hareketle kendini çekerek timsahın saldırısından son anda kurtuldu. Tuttuğu balığı da timsaha kaptırmamış oldu ve kendisini de timsahın saldırısından son anda kurtardı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Adamın yaşadığı bu heyecan verici anlar ise amatör kameraya yansıdı. Timsahlarıyla ünlü olan Florida'da yaşanan bu olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldı ve çok sayıda kişi tarafından izlendi. (DHA)





