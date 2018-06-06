MAGAZİN

Avlu 11. yeni bölüm fragmanı (sezon finali): Deniz, Kudret'in karşısında! (Son bölümde neler oldu?)

DİZİ HABERLERİ  | 06.06.2018 09:59 | Son Güncelleme

Avlu 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamı Star TV'de sezon finali yapacak Avlu yeni bölümde neler olacak? Oyunculuk ile göz dolduran Avlu son bölümde Ecem'in ölümü sonrasında Deniz içine kapanmıştı. Avlu yeni bölüm fragmanında Deniz, Ecem'in sevgilisinin adının öğreniyor ve bu isim onu Kudret'e ulaştırır. Deniz, kızının intikamını almak için Kudret'in karşısına dikiliyor. Avlu sezon finalinde neler olacak? İşte Avlu 11. yeni bölüm fragmanı...

Avlu 11. yeni bölüm fragmanı (sezon finali): Deniz, Kudret'in karşısında! (Son bölümde neler oldu?)

Avlu 11. yeni bölüm - sezon finali fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. 7 Haziran Perşembe akşamı sezon finali yapacak olan Avlu dizisi, güçlü oyunculuk ve senaryosu ile kısa sürede büyük hayran kitlesi oluşturdu. Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin başrolünde oynadığı Avlu son bölümde Ecem'in ölümü herkesi yasa boğarken Deniz iyice içine kapanmıştı. Fakat Hakan'ın söyledikleri, Deniz'in sevgilisinin adı onun kafasını meşgul eder. Ve sonunda gerçeği kavrar. Alp, Kudret'in oğludur. Avlu sezon finalinde büyük kapışma, Deniz ile Kudret'in meydan savaşı nasıl sonuçlanacak?

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ecem’in ölüm haberi Deniz’i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç...

Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarfedeceği bir kelime Deniz’in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır...

AVLU SON BÖLÜM İZLE



AVLU KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Avlu, adaleti kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini ve oradaki durumunu konu ediyor. Dizide, benzer nedenlerle özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan kadınların 3. sayfa haberlerine yansımayan yaşamları ve hayat mücadeleleri işleniyor.

Deniz Demir: Demet Evgar
Azra Kaya: Ceren Moray
Kudret Öztürk: Nursel Köse
Murat Ünal: Kenan Ece
Hakan Demir: Teoman Kumbaracıbaşı
Nilgün Demir: Rüçhan Çalışkur
Nihal Ünal: Şebnem Dönmez
Oktay Boran: Çağdaş Onur Öztürk
Melis Ersoy: Deniz Barut
Özlem Balaban: Onuryay Evrentan Atasalihi
Ecem Demir: Eslem Akar
Jale Şahin: Şeyla Halis
Hasret Şengül: Ayça Damgacı

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Diriliş Ertuğrul 121. yeni bölüm (Sezon Finali): Kösedağ Savaşı kapıda! (Tarihte Kösedağ Muharebesi nasıl oldu?)Diriliş Ertuğrul 121. yeni bölüm (Sezon Finali): Kösedağ Savaşı kapıda! (Tarihte Kösedağ Muharebesi nasıl oldu?)
İstanbullu Gelin 53. yeni bölüm fragmanı: Sezon finalinde Süreyya bebeğini mi kaybediyor? (Son bölüm izle)İstanbullu Gelin 53. yeni bölüm fragmanı: Sezon finalinde Süreyya bebeğini mi kaybediyor? (Son bölüm izle)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avlu avlu sezon finali avlu yeni bölüm fragmanı avlu 11 bölüm star tv

En Çok Okunan Haberler

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

Seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket! Metropoll anketine göre kim ne kadar oy alıyor?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Kandil'e operasyonu 'apoletli paşa' İsmail Metin Temel yönetecek

Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı

Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Efsane sunucu Erkan Yolaç yoğun bakımda (Erkan Yolaç kimdir)

Efsane sunucu Erkan Yolaç yoğun bakımda (Erkan Yolaç kimdir)

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Ünlü oyuncu Ufak Tefek Cinayetler'e veda etti

Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final ve Diriliş Osman açıklaması

Diriliş Ertuğrul bitiyor mu? Yapımcı Mehmet Bozdağ'dan final ve Diriliş Osman açıklaması

Avlu 9. son bölüm izle: Alp, Ecem'i öldürdü! (Avlu 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Avlu 9. son bölüm izle: Alp, Ecem'i öldürdü! (Avlu 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Kadın 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Enver'i öldürdüler mi? (Kadın 30. son bölüm izle)

Kadın 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Enver'i öldürdüler mi? (Kadın 30. son bölüm izle)

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul 121. yeni bölüm (Sezon Finali): Kösedağ Savaşı kapıda! (Tarihte Kösedağ Muharebesi nasıl oldu?)

Diriliş Ertuğrul 121. yeni bölüm (Sezon Finali): Kösedağ Savaşı kapıda! (Tarihte Kösedağ Muharebesi nasıl oldu?)

İstanbullu Gelin 53. yeni bölüm fragmanı: Sezon finalinde Süreyya bebeğini mi kaybediyor? (Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 53. yeni bölüm fragmanı: Sezon finalinde Süreyya bebeğini mi kaybediyor? (Son bölüm izle)

Kadın 32. son bölüm izle: Sezon finalinde büyük karşılaşma! Enver öldü mü?

Kadın 32. son bölüm izle: Sezon finalinde büyük karşılaşma! Enver öldü mü?

Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölüm izle: Sezon finalinde büyük kavga! Kimler öldü? (İşte 2. sezon fragmanı)

Ufak Tefek Cinayetler 32. son bölüm izle: Sezon finalinde büyük kavga! Kimler öldü? (İşte 2. sezon fragmanı)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. son bölüm izle: Ziya'dan hain tuzak! Derya ile Yaşar öldü mü?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 106. son bölüm izle: Ziya'dan hain tuzak! Derya ile Yaşar öldü mü?

Sen Anlat Karadeniz 20. yeni bölüm fragmanı: Tahir ile Nefes Rusya'ya kaçıyor! (Son bölümde neler olmuştu?)

Sen Anlat Karadeniz 20. yeni bölüm fragmanı: Tahir ile Nefes Rusya'ya kaçıyor! (Son bölümde neler olmuştu?)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.