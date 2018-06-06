Avlu 11. yeni bölüm fragmanı (sezon finali): Deniz, Kudret'in karşısında! (Son bölümde neler oldu?)

Avlu 11. yeni bölüm - sezon finali fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. 7 Haziran Perşembe akşamı sezon finali yapacak olan Avlu dizisi, güçlü oyunculuk ve senaryosu ile kısa sürede büyük hayran kitlesi oluşturdu. Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin başrolünde oynadığı Avlu son bölümde Ecem'in ölümü herkesi yasa boğarken Deniz iyice içine kapanmıştı. Fakat Hakan'ın söyledikleri, Deniz'in sevgilisinin adı onun kafasını meşgul eder. Ve sonunda gerçeği kavrar. Alp, Kudret'in oğludur. Avlu sezon finalinde büyük kapışma, Deniz ile Kudret'in meydan savaşı nasıl sonuçlanacak?
Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.
Ecem’in ölüm haberi Deniz’i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç...
#acıylayaşamak pic.twitter.com/acG9L6DQVB— STAR TV (@startv) 31 Mayıs 2018
Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarfedeceği bir kelime Deniz’in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır...
AVLU KONUSU VE OYUNCU KADROSU
Avlu, adaleti kendisi sağlamaya çalışmış bir kadının ceza evine girişini ve oradaki durumunu konu ediyor. Dizide, benzer nedenlerle özgürlüğünden vazgeçmek zorunda kalan kadınların 3. sayfa haberlerine yansımayan yaşamları ve hayat mücadeleleri işleniyor.
Deniz Demir: Demet Evgar
Azra Kaya: Ceren Moray
Kudret Öztürk: Nursel Köse
Murat Ünal: Kenan Ece
Hakan Demir: Teoman Kumbaracıbaşı
Nilgün Demir: Rüçhan Çalışkur
Nihal Ünal: Şebnem Dönmez
Oktay Boran: Çağdaş Onur Öztürk
Melis Ersoy: Deniz Barut
Özlem Balaban: Onuryay Evrentan Atasalihi
Ecem Demir: Eslem Akar
Jale Şahin: Şeyla Halis
Hasret Şengül: Ayça Damgacı
Okuyucu Yorumları 0 yorum