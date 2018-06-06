Avlu 11. yeni bölüm fragmanı (sezon finali): Deniz, Kudret'in karşısında! (Son bölümde neler oldu?)

Avlu 11. yeni bölüm - sezon finali fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. 7 Haziran Perşembe akşamı sezon finali yapacak olan Avlu dizisi, güçlü oyunculuk ve senaryosu ile kısa sürede büyük hayran kitlesi oluşturdu. Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin başrolünde oynadığı Avlu son bölümde Ecem'in ölümü herkesi yasa boğarken Deniz iyice içine kapanmıştı. Fakat Hakan'ın söyledikleri, Deniz'in sevgilisinin adı onun kafasını meşgul eder. Ve sonunda gerçeği kavrar. Alp, Kudret'in oğludur. Avlu sezon finalinde büyük kapışma, Deniz ile Kudret'in meydan savaşı nasıl sonuçlanacak?

AVLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Deniz, kızının sevgilisinin adını öğrendiği andan itibaren içindeki yas ve keder yerini öfke ve intikam isteğine bırakır. Artık tek isteği kızının katilini bulmak ve hak ettiği cezayı vermektir. Ama bu Deniz için hiç kolay olmayacaktır.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ecem’in ölüm haberi Deniz’i adeta bir enkaza çevirir. Cezaevindeki tüm kadınlar gelen haberle yasa boğulmuştur. Biri hariç...

Kudret olan biteni sadece izlemektedir. İçerdeki ölüm sessizliğini bozacak kişi ise Hakan olacaktır. Farkında olmadan sarfedeceği bir kelime Deniz’in bir sonraki hamlesi için kilit bir rol oynamaktadır...