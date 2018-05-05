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Avlu 7. yeni bölüm fragmanı: Ya hapse gireceksin, ya o kız ölecek! (Avlu son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 05.05.2018 22:26 | Son Güncelleme

Avlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de perşembe akşamları ekrana gelen ve kısa sürede büyük beğeni ve izleyici kitlesi toplayan Avlu yeni bölüm fragmanı çıktı. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin oynadığı Avlu yeni bölüm fragmanında Kudret, Alp'e Ecem'i öldürmesi için talimat veriyor. Yoksa hapishaneye girersin diye tehdit ediyor. Dudu'nun dolaba kitlenmiş hali ise izleyenleri meraklandırdı. İşte Avlu 7. yeni bölüm fragmanı...

Avlu 7. yeni bölüm fragmanı: Ya hapse gireceksin, ya o kız ölecek! (Avlu son bölüm izle)

Avlu 7. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin oynadığı Avlu dizisi, her bölümü ile dikkat çekmeye devam ediyor. Avlu son bölümde Ecem, Alp'in cinayet işlediğini görmüş ve ondan kaçmaya başlamıştı. Yolda çevirdiği arabadaki adamın Alp'ın adamı olduğunu bilemez ve yine onun eline düşer. Avlu yeni bölüm fragmanında Deniz, kızı aramadığı için endişe ediyor. Kudret, Alp'e "Ya hapse girersin ya da o kız ölür" şeklinde tehdit ediyor. Diğer yandan Dudu'nun buzdolabına kilitlenmiş görüntüsü izleyenleri meraklandırdı. Peki Ecem kurtulacak mı? İşte Avlu 7. yeni bölüm fragmanı...

AVLU 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

AVLU 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Deniz uğradığı saldırıdan sonra yavaş yavaş kendine gelmeye başlar. Azra bu saldırının sebebini öğrendiğinde çok öfkelenir. Öte yandan, yanında güvenebileceği birinin olduğu hissi hoşuna gitmiştir. Bu sırada Kudret hem içeriden hem dışarıdan kan kaybetmeye başlamıştır. Bu köşeye sıkışmışlık hissinden kurtulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Ecem, Alp’in hiç bilmediği bir yönüne tanıklık edecek ve belki de ilk defa annesinin yokluğuyla bu kadar sert bir şekilde yüzleşecektir...

Avlu 6. son bölümü izle

AVLU 7. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME


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