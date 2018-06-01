MAGAZİN

Avlu'da yürekleri dağlayan sahne! İzleyenler gözyaşlarına boğuldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.06.2018 12:09 | Son Güncelleme

Avlu dizisinin dün akşam yayınlanan 10'ncu bölümünde Deniz'in kızı Ecem hayatını kaybetti. Cezaevinde Deniz'e verilen acı haber izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Avlu'da yürekleri dağlayan sahne! İzleyenler gözyaşlarına boğuldu

Avlu dün akşam heyecan dolu bir bölümü daha geride bıraktı. Ecem'in ölüm haberi Deniz'i adeta bir enkaza çevirdi. Hastanede tedaviye olumlu cevap veren Ecem, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ancak Alp'in ellerinden kurtulamadı.

Cezaevinde ise en zor görevi yetkililer üstlendi ve Deniz'e kızı Ecem'in ölüm haberi verildi. Kızının ölümünü kabullenemeyen Deniz'in o anları izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

DEMET EVGAR: BENİM İÇİN BÜYÜK BİR DENEYİMDİ
Öte yandan dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar, dün akşam yayınlanan bölümün ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Bu gece yayınlanacak olan 10.bölüm, benim için büyük bir deneyimdi.Bir hafta boyunca iliklerimdeki o acının orda olduğunu bildim. Ve her sahneyi çekerken şifa diledim evlatlarını kaybetmişlere, ruhlarına gönderilmiş küçük bi ağıtdı benimki,bi dua..." diyerek duygusal bir mesaj yayınlandı.

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Evgar'ın paylaşımı, takipçileri tarafından çok sayıda beğeni ve retweet aldı.

SOSYAL MEDYADAN GELEN YORUMLAR
Sosyal medya kullanıcıları Acıyla yaşamak etiketiyle Avlu dizisinin son bölümüyle ilgili yorumlarını aktardı. İşte o mesajlardan bazıları...

*#acıylayaşamak herkes izliyor hiç kimse belli etmemeye çalışıyor ağladığını. Yüzümü bir döndüm herkes göz yaşı içinde Demet Evgar yine oyunculuk dersi verdi.

  • Erkekliğini göstermek için sevdiği kadını öldürmek, günümüzün özetini söylediler resmen #acıylayaşamak

Annem karşıda ben burda ağlıyorum babam ise belli etmemeye çalışıyor ortam üzgün ve gergin iyi değilim #avlu #acıylayaşamak

*Annesi ölene öksüz, babası ölene yetim derler.

Ama evladı ölene hiçbir şey diyemezler!

Bu o kadar büyük bir acıdır ki, o acıyı tanımlayacak bir kelime bile yoktur.

*Demet Evgar öyle bi oyunculuk sergiliyor ki olmayan evladımın acısını çekiyorum

*Demet Evgar bu sahneyi oynamamış direk yaşamış! Helal olsun be! Kalbim sızladı resmen

REYTİNGLERDE BİRİNCİ OLDU
Star TV'de yayınlanan "Avlu" dizisi 1. sıraya oturdu.

Avlu dizisinde şok ayrılık! Deniz'in kızı Ecem öldü mü?Avlu dizisinde şok ayrılık! Deniz'in kızı Ecem öldü mü?
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Anahtar Kelimeler:
avlu deniz ecem demet evgar

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