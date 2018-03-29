Avlu dizisi 1. bölümüyle sosyal medyayı salladı!

Limon Film imzalı ve başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur yer aldığı Prisoner uyarlaması Avlu dizisi 1. bölümüyle 28 Mart Perşembe akşamı ekranlara geldi.

Dizide kendisine şiddet uygulayan eşini vurduğu gerekçesiyle cezaevine giren ve hayatı bir anda değişen Deniz Demir karakterini canlandıran Demet Evgar ile cezaevi ağası Azra rolünü canlandıran Ceren Moray'ın oyunculukları büyük beğeni topladı. Sosyal medyada gündem olan Avlu dizisine çok sayıda olumlu yorum gelirken, dizideki cezaevi şartları ve personelinin gerçeği yansıtmadığı konusunda eleştiriler de yapıldı.

İşte sosyal medyada Avlu hakkında yapılan yorumlardan bazıları:

AVLU 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.