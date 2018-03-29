MAGAZİN

Avlu dizisi 1. bölümüyle sosyal medyayı salladı!

DİZİ HABERLERİ  | 29.03.2018 23:21 | Son Güncelleme

Star TV'de 1. bölümüyle Perşembe akşamı ekrana gelen Avlu dizisi sosyal medyayı salladı. Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse'nin başarılı oyunculuklarıyla dikkatleri çektiği cezaevi dizisi Avlu, ilk bölümüyle Twitter'da akşamın en fazla konuşulan konusu olarak TT listesinde bir numara oldu. Dizide oyunculuklar, senaryo ve çekim kalitesi beğeni toplarken, dizideki cezaevi ortamında ise tepkiler de geldi.

Avlu dizisi 1. bölümüyle sosyal medyayı salladı!

Limon Film imzalı ve başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur yer aldığı Prisoner uyarlaması Avlu dizisi 1. bölümüyle 28 Mart Perşembe akşamı ekranlara geldi.

Dizide kendisine şiddet uygulayan eşini vurduğu gerekçesiyle cezaevine giren ve hayatı bir anda değişen Deniz Demir karakterini canlandıran Demet Evgar ile cezaevi ağası Azra rolünü canlandıran Ceren Moray'ın oyunculukları büyük beğeni topladı. Sosyal medyada gündem olan Avlu dizisine çok sayıda olumlu yorum gelirken, dizideki cezaevi şartları ve personelinin gerçeği yansıtmadığı konusunda eleştiriler de yapıldı.

İşte sosyal medyada Avlu hakkında yapılan yorumlardan bazıları:

avlu

AVLU 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avlu dizisi Ceren Moray demet evgar

En Çok Okunan Haberler

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Sputnik ve Russia Today Genel Yayın Yönetmeni, Washington'daki yayınına son verdiğini açıkladı

Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

Rusya'dan flaş açıklama: Kürtler olmadan Suriye krizinin çözümü imkansız

Üniversiteli Başak Alara’dan kötü haber

Üniversiteli Başak Alara’dan kötü haber

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama: Suriye'den çekileceğiz

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı 'Şems' oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
La Casa De Papel'in 2. sezonu Netflix'de ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel'in 2. sezonu Netflix'de ne zaman yayınlanacak?

Bizim Hikaye 27. yeni bölüm izle: Barış, Filiz'e Ömer'in gerçek yüzünü gösterebilecek mi? (Fox TV)

Bizim Hikaye 27. yeni bölüm izle: Barış, Filiz'e Ömer'in gerçek yüzünü gösterebilecek mi? (Fox TV)

Söz 40. yeni bölüm fragmanı: Derman'ın Süleyman Şah Türbesi planı! (Söz son bölüm izle)

Söz 40. yeni bölüm fragmanı: Derman'ın Süleyman Şah Türbesi planı! (Söz son bölüm izle)

Reyting sonuçları 28 Mart Çarşamba: Kim birinci oldu? Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi?

Reyting sonuçları 28 Mart Çarşamba: Kim birinci oldu? Diriliş Ertuğrul mu Sen Anlat Karadeniz mi?

Jet Sosyete 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (Jet Sosyete son bölümü izle)

Jet Sosyete 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı (Jet Sosyete son bölümü izle)

Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm fragmanı: Aslı itiraf ediyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm fragmanı: Aslı itiraf ediyor! (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.