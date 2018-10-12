Avlu dizisinde Deniz'e banyoda bıçaklı saldırı! Avlu 15. bölüm final sahnesi

Avlu 15. son bölüm Star TV'de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde, Kudret Deniz'den intikam almanın hesaplarını yapmaya başladı. Yeni gelen mahkumlardan kiralık katilin kim olduğu merak konusu olurken, Deniz'e büyük bir tuzak kuruldu.

KUDRET YİNE DENİZ'E SALDIRDI

Avlu son bölümde, Kudret Deniz’e saldırdı ve kolunu kırmakla tehdit etti. Kudret’in elemanlarından biri Deniz'in kolunu kırmak üzereyken yeni gelen mahkumlardan biri engel oldu. Cezaevinin yeni müdürü Zerrin ise Kudret'i son kez, sert bir şekilde uyardı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zerrin yaşanan son olaydan sonra Azra, Kudret ve Deniz’in çalıştıkları yerleri değiştirmiştir. Deniz tek başına malzeme odasında çalışacaktır. Tam odaya gireceği sırada ona kurulan tuzağı son anda farkına varır. Kızının intikamını almadan ölmeye niyeti olmadığını yardımına gelenlere söyler. Özlem’in yazdığı rapor Oktay ve Murat arasında gerilime yol açar. Deniz kendisini öldürmek için tutulan kiralık katilin kim olduğunu araştırmaya başlar. Deniz, Naciye’den yardım ister. Kızından kim olduğunu öğrenmesini ister. Yeni mahkumların kim olduğu konusunda herkes seferber olur. Onlara yakınlık göstermeye başlarlar. Neden içeriye düştüklerini öğrenmeye çalışırlar.