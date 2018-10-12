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Avlu dizisinde Deniz'e banyoda bıçaklı saldırı! Avlu 15. bölüm final sahnesi

DİZİ HABERLERİ  | 12.10.2018 01:48 | Son Güncelleme

Star TV'de Demet Evgar'ın başrolünü oynadığı Avlu dizisinin 15. son bölümü 11 Ekim Perşembe akşamı ekrana geldi. Avlu dizisi son bölüm final sahnesinde Deniz büyük bir tuzağa düştü. Deniz banyo yaptığı sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan ile boğuşan Deniz cezaevinde katil mi olacak? Deniz, Kudret'in oğlu Alp'in kendisini öldürmek için hapishaneye gönderdiği mahkumlardan nasıl kurtulacak. İşte Avlu 15. son bölüm final sahnesinde yaşananlar...

Avlu dizisinde Deniz'e banyoda bıçaklı saldırı! Avlu 15. bölüm final sahnesi

Avlu 15. son bölüm Star TV'de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde, Kudret Deniz'den intikam almanın hesaplarını yapmaya başladı. Yeni gelen mahkumlardan kiralık katilin kim olduğu merak konusu olurken, Deniz'e büyük bir tuzak kuruldu.

KUDRET YİNE DENİZ'E SALDIRDI
Avlu son bölümde, Kudret Deniz’e saldırdı ve kolunu kırmakla tehdit etti. Kudret’in elemanlarından biri Deniz'in kolunu kırmak üzereyken yeni gelen mahkumlardan biri engel oldu. Cezaevinin yeni müdürü Zerrin ise Kudret'i son kez, sert bir şekilde uyardı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zerrin yaşanan son olaydan sonra Azra, Kudret ve Deniz’in çalıştıkları yerleri değiştirmiştir. Deniz tek başına malzeme odasında çalışacaktır. Tam odaya gireceği sırada ona kurulan tuzağı son anda farkına varır. Kızının intikamını almadan ölmeye niyeti olmadığını yardımına gelenlere söyler. Özlem’in yazdığı rapor Oktay ve Murat arasında gerilime yol açar. Deniz kendisini öldürmek için tutulan kiralık katilin kim olduğunu araştırmaya başlar. Deniz, Naciye’den yardım ister. Kızından kim olduğunu öğrenmesini ister. Yeni mahkumların kim olduğu konusunda herkes seferber olur. Onlara yakınlık göstermeye başlarlar. Neden içeriye düştüklerini öğrenmeye çalışırlar.

Kudret yeni gelenler dahil olmak üzere herkese gözdağı vermeye çalışır. Oktay duruma müdahale eder. Kudret’e sert davranınca Murat’ı engellemeye çalışır. Sonunda birbirlerine girerler. Hasret telsizden durumu Zerrin’e haber verir.Deniz’i öldürmek için tutulan kiralık katil içeriden Alp’i arar. Azra, Hasret’e Deniz’in birşeyler sakladığını söyler. Deniz, gardiyan Hüseyin’den yeni gelen mahkumların dosyalarını görmek için yardım ister. Hüseyin bunun bir bedeli olacağını söyler ancak Deniz evinin satılacağını ve yüksek miktarda para geleceğini merak etmemesini söyler.

Yeni gelen üç mahkum tüm dengeleri sarsacaktır. Diğer yandan Oktay ve Murat gerginliğindeki Zerrin’in rolü; git gide büyümektedir. Herkesin ilgisi bu üç mahkum üzerindeyken, Kudret de intikam planları içindedir. Şimdi Deniz’in aklında kocaman bir soru işareti vardır: Alp’in Deniz’i öldürmesi için gönderdiği kiralık katil, yeni gelen mahkumlardan hangisidir?


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