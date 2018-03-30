Avlu'nun Naciye'si Hülya Şen: Mahallemde maskot oldum

Star TV'nin yeni dizisi Avlu dün akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Avlu'da Naciye karakterine hayat veren Hülya Şen dizi uğruna vazgeçtiği saçları hakkında konuştu.

Saçlarınız gitmiş geçmiş olsun..

Kuaförüm görse çok şaşırır, normalde ben ucundan biraz fazla kesse iki saat kendisi ile kavga ederdim. Ama işte rol aşkı... İnsanlar 30 kilo alıyor Hülya senin saçın bir şey mi dedim kendime...

Naciye karakterini oynuyorum, Avlu içerisinde Kudret’in adamı olsa da ( Nursen Köse ) opotunist bir karakter her iki tarafa da oynayan bir yapısı var. Azra da ( Ceren Moray) diğer tarafa bilgi kaçırdığımı öğrenince, sıkıştırarak traş ediyorlar. Besleme gibiydim çocuklar iki gün kendime gelemedim.

Alıştınız mı?

Yanlarım beyazlamış, yaşlanmışım ben ya. Çengelköy’de oturuyorum tüm mahalle, “bro naber” “devrem nasılsın” esprileri yapıyor. Maskot oldum.

Ekibin nasıl?

Çok güzel bir ekiple çalışıyoruz, Yüksel (Aksu) zaten benim 35 yıllık arkadaşım, üniversiteyi beraber okuduk. İlk defa bir projede birlikte çalışıyoruz. Ben iyi enerjilerin bizleri bir yerlere götürdüğüne inanıyorum. Naciye kadınlığına düşkün bir karakter bu sebeple aslında saçını kesiyorlar, ben de kadınlıktan yola çıkıp burada bu kadın nasıl yaşayabilir bu kadın ne yapar onu düşünerek hazırlandım.” (Ntv)