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AVM bir anda karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

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YAŞAM  | 16.02.2019 22:20 | Son Güncelleme

Hatay’da, bir AVM’deki kafede iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu, 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Antakya ilçesindeki bir AVM’deki kafede oturan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle iki grup eline geçirdikleri sandalyeleri birbirine fırlattı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavga, araya giren güvenlik görevlileri tarafından güçlükle yatıştırıldı.

Yaralı 3 kişi ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, cep telefonu kamerası ile görüntülenen kavganın görüntülerini incelemeye alarak soruşturma başlattı.

(DHA)

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hatay AVM kavga bıçaklı kavga

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
halkın huzurunu bozmaktan kavga eden iki grubuda atın içeriye de akılları başlarına gelsin
Girişte güvenlik hikaye. Gerçi güvenlikten geçmese, mağazalardan da alabilirsiniz.. Kısacası Avm'lerde güvenlik gereksiz bir istihdam.
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