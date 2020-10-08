Avokado tarifleri: Sağlıklı lezzet yolculuğu

Yağ ve protein açısından güçlü, A, E ve B vitaminlerinden ve mineraller bakımından zengin bu meyve, sayısız faydayı pütürlü kabuğunun altında barındırıyor. Geleneksel tatlardan yana olsanız dahi bağışıklığınızı güçlendirmek ve antioksidanları günlük beslenmenize dahil etmek için bir mutlaka denemelisiniz. Lezzetli avokado tarifleri çoktan keşfedenlerdensiz yazımızda sizi de şaşırtacak tariflere rastlayabilirsiniz! Hem Göze Hem Mideye Hitap Etsin: Avokado Salatası Tarifi Avokadolu tarifler, yapımı kolay ve içeriğindeki zengin besin değerleri ile vücudunuzun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri sağlar. Herhangi bir öğünde değerlendirebileceğiniz bir avokado ile günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Peynirli Avokado Salatası İçin Malzemeler

1 adet avokado,

2 adet küçük boy salatalık veya 1 adet orta boy salatalık,

15 - 20 adet cherry domates,

100 gram beyaz peynir tercihe göre inek veya koyun peyniri,

1 adet küçük boy kuru soğan,

5 - 6 dal maydanoz yaprağı,

Sosu için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı tuz veya kaza tuzu.

Peynirli Avokado Salatası Nasıl Yapılır? Tarife başlamadan önce tüm malzemeler bol su ile iyice yıkamayı ihmal etmemelisiniz. Avokadonun çekirdeğini çıkarmak günden güne ustalaşacağınız bir alan olacak. Avokadoyu ikiye böldükten sonra bıçağınızı çekirdeğe saplayarak gövdeden ayırabilirsiniz. Avokadoyu ezip bir kenara aldıktan sonra, salatalık ve domatesleri minik küpler halinde doğrayarak, maydanozu ince ince kıyın. En son soğanı da küçük küpler halinde doğrayarak beyaz peynirle tüm malzemeleri karıştırın. Bir kasede karıştırıp, püre haline getirdiğiniz avokadoyu ve sosu da salatanıza ekledikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz! Peynirli Avokado Salatası Besin Değeri Avokado salatası besin değeri 1 porsiyon (400 gr) için yaklaşık 256 kcal olarak değerlendirilmelidir. Peynirli avokado salatasında bulunan protein değeri, kalorinin %21’ini, karbonhidratın %23’ünü, yağın ise %56’sını içerir. Peynirli Avokado Salatası Sunum Önerisi Peynirli avokado salatası, avokado kabuklarının içerisinde servis edilebilir. Yanına ekleyeceğiniz bir dilim kızarmış ekşi maya ekmek ile harika bir sunum elde edebilirsiniz. Güne Sağlıkla Başlatan: Avokadolu Kahvaltı Tarifi Günün en önemli öğünü şüphesiz kahvaltı! Günün bu ilk öğününde enerji önceliğinizse, avokado tarifleri kahvaltıda ihtiyacınız olan iyi kaloriyi sağlayarak gün boyu enerjik kalmanıza yardımcı olur. "Kahvaltıda avokado ile ne yapılır?" sorusunun en net cevabı tarifimizde sizlerle!

Kahvaltılık Avokado Ezmesi İçin Malzemeler

1 adet olgunlaşmış avokado,

Yarım limon,

1 tatlı kaşığı zeytinyağ,

Taze çekilmiş karabiber,

İsteğe göre kaya tuzu veya sofra tuzu. Kahvaltılık Avokado Ezmesi Nasıl Yapılır?

Kahvaltılık avokado ezmesi hazırlamak için öncelikle limon ve avokado bol su ile yıkanmalıdır. Avokadolar kaşıkla kabuğundan ayrıldıktan sonra çatal ile ezilerek üzerine limon, zeytinyağ, karabiber ve tuz gezdirilmelidir. Kahvaltılık Avokado Ezmesi İçin İpuçları

Lezzetli avokado tarifleri hazırlarken dikkat edilecek en önemli nokta, avokadoların kabuğu soyulduktan sonra kararmamasıdır. Özellikle ezmelerde ek bir ürün kullanılmadığı için avokado tek başına yeşil görünümünü korumalıdır. Bu yüzden avokado ezmesi yapılır yapılmaz hemen tüketilmelidir. Diyet avokado tarifleri hazırlamak isterseniz, bu tarifi ekmeksiz deneyerek, ne kadar doyurucu olduğunu test edebilirsiniz. Ezme ile avokado tatlı tarifleri de yapabilirsiniz. Kek veya kurabiyelerin içine ekleyerek ya da direkt üzerine sürerek de yiyebilirsiniz.

Kahvaltılık Avokado Ezmesi Servis Önerisi

Güne sağlıklı başlamak için avokado ezmesi tam bir besin deposu. Avokado ezmesi hazırladıktan sonra üzerine isteğe göre pul biber ekebilir, kızarmış ekmeğin üzerine sürebilir veya tuzlu krakerler ile şık bir sunum yakalayabilirsiniz. Mutlaka Denenmesi Gereken Bir Lezzet: Avokadolu Tost Tarifi Her damak zevkine uygun farklı malzemeler ile yapılan tostlar yalnızca kahvaltıda değil günün her öğününde pratik ve lezzetli öğünler sunar. Avokado tost tarifleri beslenmesine dikkat edenler için mükemmel bir alternatif olabilir. Yumurtalı ve Avokadolu Tost Malzemeleri

1 dilim ekşi mayalı ekmek veya tercihe göre farklı ekmek türü,

Yarım olgunlaşmış avokado,

1 adet yumurta,

1 çay kaşığı elma sirkesi,

Sarımsak tozu, tuz. Yumurtalı ve Avokadolu Tost Yapılışı

Avokado ve limon bol suda iyice yıkanır. Ekmek dilimi tost makinesinde veya ekmek kızartma makinesinde kızartılır. Avokado ezilerek pürüzsüz hale getirilir. Üzerine tuz eklenir. Sos tenceresinde yumurtayı alarak üzerine su konur. Suyun içine sirke ve tuz eklenir. 1 veya 2 dakika pişirilen yumurta soyulur ve soğuması için 2 veya 3 dakika bekletilir. Kızarmış ekmeğin üzerine önce avokado sürülür daha sonra yumurta ezilerek parçalara bölünür. En son üzerine sarımsak tozu dökülür ve servis edilir.