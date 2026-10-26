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Brokoliyi kaynar suya atmayın! 15 dakikada çok daha lezzetli pişiyor

Kış aylarında tezgahlarda sıkça yerini alan brokoli, doğru pişirme yöntemiyle çok daha lezzetli hale gelebiliyor. Birçok kişi brokoliyi doğrudan kaynar suya atarak haşlıyor ancak bu yöntem sebzenin lezzetini kaybetmesine ve fazla sulu bir dokuya sahip olmasına neden olabiliyor. Daha lezzetli sonuç için bu yöntemi deneyin.

Brokoliyi kaynar suya atmayın! 15 dakikada çok daha lezzetli pişiyor
Gökçen Kökden

Brokoliyi haşlamak son derece pratik olabilir ancak lezzetini artırmak için tavada sotelemek mutfak profesyonellerinin sıklıkla tercih ettiği bir yöntem. Üstelik bu pişirme şekli de son derece pratik. 15 dakikada hazırlanabiliyor.

Brokoliyi kaynar suya atmayın! 15 dakikada çok daha lezzetli pişiyor 1

Brokoli haşlandığında C vitamini gibi ısıya duyarlı ve suda çözünen bazı besin öğelerinde kayıp yaşanabiliyor. Tavada kısa süreli pişirme ise bu kaybı sınırlamaya yardımcı olabiliyor. Tavada pişirmenin bir diğer avantajı ise lezzet. Brokolinin üzerine baharat, sarımsak ve farklı malzemeler kolaylıkla eklenebiliyor. Yüksek ısıyla temas eden brokolinin dışı hafifçe kızarırken iç kısmı yumuşak kalıyor.

Beslenme uzmanı ve Dishing Out Health yemek blogunun yazarı Jamie Vespa da sote brokolinin yaklaşık 15 dakikada hazırlanabileceğini belirterek yöntemin brokoliyi kurumadan, yumuşak ve hafif kızarmış şekilde pişirmeye yardımcı olduğunu söylüyor.

TAVADA BROKOLİ NASIL YAPILIR?

Bu yöntem için kapaklı geniş bir tava kullanmanız gerekiyor.

Malzemeler:

1 adet brokoli
2 yemek kaşığı yağ
1 çay kaşığı sarımsak tozu
Tuz
Taze çekilmiş karabiber
Limon

Öncelikle brokoliyi birbirine yakın büyüklükte küçük parçalara ayırın. Yağı geniş bir tavaya alarak orta ateşte iyice ısıtın.

Buradaki önemli püf noktalarından biri brokoliyi yağ yeterince ısınmadan tavaya koymamak. Brokoli soğuk yağa eklendiğinde yağı daha fazla çekerek yağlı bir sonuç ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Yağ ısındıktan sonra brokolileri tavaya ekleyin ve kapağı açık şekilde 1-2 dakika pişirin. Ardından tavanın kapağını kapatarak yaklaşık 6 dakika daha pişirmeye devam edin. Bu sırada kapağı zaman zaman açarak brokolileri çevirin ve yanmalarını önleyin.

Kapak kapatıldığında tavada oluşan nem brokolinin iç kısmının yumuşamasına yardımcı olurken, tavayla temas eden bölümler hafifçe kızarıyor. Böylece haşlanmış brokolide görülebilen sulu doku yerine dışı hafif kızarmış, içi yumuşak bir sonuç elde edilebiliyor.

Son aşamada sarımsak tozu, tuz ve karabiberle lezzetlendirebilir, servis ederken üzerine limon sıkabilirsiniz.

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