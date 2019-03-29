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Avokado ve kale bitkisi neden ün kazandı?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 29.03.2019 10:02 | Son Güncelleme

Bazı yiyecekler diğerlerine kıyasla daha fazla ün kazanır. Avokado ve kale bitkisi de bir yandan iş piyasasına yeni olanaklar getirirken öte yandan da diyetimizi biçimlendiriyor.

Avokado ve kale bitkisi neden ün kazandı?

Peki neden chia tohumu, avokado, kıvırcık karalahanaya benzeyen kale bitkisi, kurt üzümü (goji), Latin Amerika kökenli kinoa tohumu son yıllarda bu kadar ün kazandı?

Milenyum kuşağıyla ünlenen bu meyve ve sebzeleri neredeyse tüm kafe ve tavernalarda bulmak mümkün… ve iyi para kazandırıyorlar.

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Avokado binlerce yıldır bilinen ve tüketilen bir meyve. Ama Milenyum kuşağıyla, yani günümüzün 20'li ve 30'lu yaşlardaki insanlarıyla talep oldukça arttı. Uluslararası Ticaret Merkezi verilerine göre, 2012-16 yılları arasında avokado ithalatı yüzde 21 artışla 4,82 milyar dolara ulaştı.

Tüketiciler arasında bir yiyeceğe ilginin artmasına neden olan birçok etken var. Bunlar arasında özenli Instagram fotoğrafları ile bazı yiyeceklerin reklamını yapan kuruluşların etkisi başta geliyor denebilir.

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Anahtar Kelimeler:
avokado chia tohumu

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