Avrasya Tüneli'nde böyle tehlike saçtı! Araç bulamayınca dubalara makas attı

Trafik akış halindeyken Avrasya Tüneli’nde dubalara makas atan sürücünün tehlike saçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şeritlerin arasına koyulan dubalara makas atarak trafikte tehlike saçan sürücü diğer sürücülerinde hayatını tehlikeye attı.(İHA)
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