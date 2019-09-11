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Avrasya Tüneli'nde böyle tehlike saçtı! Araç bulamayınca dubalara makas attı

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 11.09.2019 15:24 | Son Güncelleme

Avrasya Tüneli’nde şeritlerin arasına koyulan dubalara makas atan sürücü tehlike saçtı.

Trafik akış halindeyken Avrasya Tüneli’nde dubalara makas atan sürücünün tehlike saçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şeritlerin arasına koyulan dubalara makas atarak trafikte tehlike saçan sürücü diğer sürücülerinde hayatını tehlikeye attı.(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrasya Tüneli makas

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