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  4. Avrupa Atletizm Şampiyonası'na damga vurdu! Belçikalı gülle atıcı Jolien Boumkwo takım arkadaşları sakatlanınca 100 metre engellide yarıştı...

Avrupa Atletizm Şampiyonası'na damga vurdu! Belçikalı gülle atıcı Jolien Boumkwo takım arkadaşları sakatlanınca 100 metre engellide yarıştı...

26.06.2023 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Atletizm Takım Şampiyonası'nda oldukça nadir görülen bir olay yaşandı. Belçika ekibinin 100 metre engellide yarışacak takım arkadaşları sakatlanınca yarışa Belçikalı gülle atıcı Jolien Boumkwo katıldı ve performansıyla alkış aldı. İşte detaylar...

Avrupa Atletizm Takım Şampiyonası'nda takım arkadaşlarının sakatlanarak yarıştan çekilmesinin ardından 100 metre engellide yarışan Belçikalı gülle atıcı Jolien Boumkwo şampiyonaya damga vurdu.

YARIŞI BİTİRMEYİ BAŞARDI!

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Gülle atmada yedinci olan Boumkwo 100 metre engelli atletizm parkurunda yarışacak arkadaşlarının sakatlanmasının ardından ülkesi adına müsabakaya kayıldı ve yarışı 32.81 saniye ile yedinci sıradaki sporcunun 19 saniye gerisinde usulüne uygun bir şekilde bitirdi.

HERKES TEBRİK ETTİ

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Boumkwo'nun diğer atletler onun önünde hızla koşarken her engeli dikkatlice aştığı görüntüler, o zamandan beri sosyal medyada viral oldu. Bitiş çizgisinde diğer yarışmacılar tarafından tebrik edildi.

TAKIMINI DİSKALİFİYEDEN KURTARDI

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Sadece bir sporcunun yarışmaya katılması Belçika'ya iki puan kazandırdı ve güllet atıcı takımı diskalifiye olmaktan kurtardı. Boumkwo'nun çabaları ülkesini Polonya'daki karşılaşmada ikinci lige düşmekten kurtarmaya yetmedi ve 16 ülke arasından 14'üncü oldu.


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Belçika atletizm son dakika Avrupa 10

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