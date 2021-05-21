Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’na Türk damgası

Karate Milli Takımı, son üç şampiyonada genel sıralamada ilk sırayı aldığı Avrupa Şampiyonası’nda başarı geleneğini sürdürdü. Milli Takım, Hırvatistan’ın Porec kentinde yapılan organizasyonda ilk üç gün sonunda sekiz kategoride finale çıktı. Milli karateciler dört dalda da bronz madalya müsabakasına çıkacak.

47 ülkeden 513 sporcunun katıldığı şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar ve erkekler takım kumite müsabakaları yapıldı. Kadınlar Takım kumitede ilk turda Hollanda, ikinci turda ise Finlandiya’yı 2-0 ile geçen Türkiye çeyrek finalde Bulgaristan ile karşılaştı. Kadın Kumite Takımı, Meltem Hocaoğlu ve Eda Eltemur’un galibiyetleriyle rakibini mağlup ederek son dört takım arasına girdi. 2019 Avrupa Şampiyonası finalisti Milli Takım yarı finalde İtalya ile mücadele etti. Büyük çekişmeye sahne olan ilk maçta Meltem Hocaoğlu, Silvia Semararo ile 3-3 berabere kaldı. İkinci maçta takımın genç ismi Eda Eltemur, Lorena Busa’yı 7-1 yenerek avantajı Türkiye’ye getirdi. Üçüncü ve son maçta Merve Çoban da Clio Ferracuti’yi 4-1 mağlup ederek zaferi perçinleyen isim oldu. Kadın Kumite Milli Takımı yarın akşamki finalde Almanya ile altın madalya için mücadele edecek.