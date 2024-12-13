Avrupa'da bir ilk gerçekleşebilir! Son 16'da Türk derbisi ihtimali

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan bir ihtimal, Türk futbolseverlerini heyecanlandırdı. Eğer lig bu haftaki sıralama ile sona ererse, son 16 turunda Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ihtimali doğacak.
Güncel olarak 12 puanla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, son iki maçından alacağı sonuçlara göre ligi ilk 8'de tamamlamayı başarırsa, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Son alınan Athletic Bilbao mağlubiyetiyle birlikte doğrudan son 16'ya kalma şansı zora giren Fenerbahçe, öncelikle son iki maçından 6 puan almayı hedefleyecek. Ardından, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
Eğer lig bu haftaki sıralama ile tamamlanırsa, Galatasaray son 16'ya kalmayı garantilerken, Fenerbahçe ise Real Sociedad ya da Ajax'tan biriyle play-off maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, play-off turunu geçmesi halinde son 16 etabında Galatasaray ya da Eintracht Frankfurt'tan biriyle eşleşecek.
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