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Avrupa'da bir ilk gerçekleşebilir! Son 16'da Türk derbisi ihtimali

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.12.2024 09:50
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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası dün gece oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Galatasaray, İsveç'ten 1 puan ile dönerken, Beşiktaş, Norveç'te mağlup oldu. Bir önceki akşam ise Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'ya boyun eğmişti. Bu sonuçların ardından eğer lig bu haftaki sıralama ile biterse Avrupa'da bir ilk gerçekleşerek son 16 turunda Türk derbisine tanıklık edebilir. İşte detaylar...

Avrupa'da bir ilk gerçekleşebilir! Son 16'da Türk derbisi ihtimali

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan bir ihtimal, Türk futbolseverlerini heyecanlandırdı. Eğer lig bu haftaki sıralama ile sona ererse, son 16 turunda Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ihtimali doğacak.

GALATASARAY'DA HEDEF SON 16

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Güncel olarak 12 puanla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, son iki maçından alacağı sonuçlara göre ligi ilk 8'de tamamlamayı başarırsa, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek.

FENERBAHÇE İŞİNİ ZORA BIRAKTI

fenerbahce

Son alınan Athletic Bilbao mağlubiyetiyle birlikte doğrudan son 16'ya kalma şansı zora giren Fenerbahçe, öncelikle son iki maçından 6 puan almayı hedefleyecek. Ardından, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

SON 16'DA TÜRK DERİBİSİ İHTİMALİ

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Eğer lig bu haftaki sıralama ile tamamlanırsa, Galatasaray son 16'ya kalmayı garantilerken, Fenerbahçe ise Real Sociedad ya da Ajax'tan biriyle play-off maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, play-off turunu geçmesi halinde son 16 etabında Galatasaray ya da Eintracht Frankfurt'tan biriyle eşleşecek.

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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