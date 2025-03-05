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  4. Avrupa'da dev derbinin kazananı Fenerbahçe! Resmen şov yaptılar...

Avrupa'da dev derbinin kazananı Fenerbahçe! Resmen şov yaptılar...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
05.03.2025 21:42
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CEV çeyrek final müsabakaları kapsamında, iki Türk devi karşı karşıya geldi. VakıfBank, ilk maçta Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya geldi. Müsabakada İtalyan Domingo Lot ile Erdal Akıncı hakem ikilisi görev yaptı. Heyecan dolu maçı Fenerbahçe Medicana setlerde 3-0 kazandı.

Avrupa'da dev derbinin kazananı Fenerbahçe! Resmen şov yaptılar...

CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank Spor Kulübü evinde Fenerbahçe Medicana'yı konuk etti. Karşılaşmayı sarı lacivertliler set vermeden 3-0 kazandı.

RÖVANŞ MAÇI BURHAN FELEK'TE

ki Türk ekibini karşı karşıya getiren karşılaşmanın ilk seti çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Fenerbahçe Medicana karşısında sette 12-9 geriye düşen VakıfBank, mola aldı. Molanın ardından Vargas ve Fedorovtseva ile etkili olmaya devam eden sarı-lacivertli takım, birinci seti 25-21 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti. VakıfBank, ikinci sete Markova'nın sayılarıyla iyi başlasa da Fenerbahçe Medicana, Ana Cristina ile etkili oldu. Ev sahibi takım, peş peşe bulduğu sayılarla 20-19 üstünlüğü ele alınca sarı-lacivertliler mola aldı. Konuk ekip, moladan iki sayıyla döndü ve öne geçti: 20-21. Başa baş geçen seti Fenerbahçe, 25-23 üstün tamamladı ve durumu 2-0 yaptı. Uzun bir süre dengeli bir oyunla geçilen üçüncü sette 20-19 geriye düşen Fenerbahçe Medicana, mola aldı. Karşılıklı molaların alındığı bölümde VakıfBank, Bosetti ile ace'ten sayı aldı ve 25-24 öne geçti. Büyük çekişmenin yaşandığı üçüncü seti 29-27 alan lacivertli takım, maçı da 3-0 kazandı. Müsabakanın rövanşı 12 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe Medicana'nın ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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Fenerbahçe voleybol takımı fenerbahçe
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