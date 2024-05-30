Avrupa'da Fenerbahçe'yi eleyen, kupaya uzandı! Olympiakos, Sevilla, Eintracht Frankfurt... 3 yıldır aynı senaryo

UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nde İtalyan ekibi Fiorentina'yı 1-0 mağlup etmeyi başaran Olympiakos, kupaya uzandı. Yunan temsilcisinin golü uzatmaların 116. dakikasında Ayoub El Kaabi tarafından geldi. Dün akşam Olympiakos'un kupayı kazanmasının ardından ise ortaya çıkan 'Fenerbahçe' detayı çok konuşuldu.

FENERBAHÇE'Yİ ELEYEN KUPAYI KAZANDI

Yunan temsilcinin şampiyonluğuyla birlikte; Avrupa kupalarında son 3 sezondur Fernebahçe'yi eleyen takımlar turnuva sonunda kupayı kaldırmayı başardı.

Bu yıl temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos'u normal süresi 1-0 biten maçta penaltı atışlarında 3-2 kaybederek turnuvaya veda etmişti. Yunan ekibi dün akşam kupayı kazanan ekip oldu.

2022/2023 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan İspanyol ekibi Sevilla, 2-0 kazandığı maçın rövanşında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmasına rağmen kupaya devam etmiş; temsilcimizi son 16 turunda elemişti.

Yine 2021/2022 UEFA Avrupa Ligi finalinde penaltılarla Rangers'ı yenen Eintracht Frankfurt 42 yıl yıl sonra Avrupa’da kupa kazanmıştı. Alman temsilcisi o sezon Fenerbahçe ile aynı grupta yer almıştı. Temsilcimiz gruptan çıkamamıştı.







