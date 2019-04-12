Avrupa'da hangi ülkede kaç Starbucks mağazası var? Türkiye bakın kaçıncı sırada...

Twitter'dan ülkelere ilişkin çeşitli alanlarda istatistikler paylaşan The Spectator Index, Avrupa kıtası ülkelerindeki Starbucks mağazalarını sayılarını içeren bir veri paylaştı.

Listede ilk sırada 1030 mağaza ile İngiltere yer alırken, İngiltere'yi 470 mağaza ile Türkiye izledi. 3. sıradaki Fransa'da ise 175 Starbucks mağazası var.

İşte o liste;

İngiltere: 1,030

Türkiye: 470

Fransa: 175

Almanya: 168

İspanya: 154

Rusya: 135

Hollanda: 106

İrlanda: 82

Polonya: 72

İsviçre: 65

Romanya: 46

Çekya: 40

Yunanistan: 31

Macaristan: 28

Belçika: 26

Norveç: 23

Portekiz: 23

Avusturya: 19

Starbucks stores in Europe.



UK: 1,030

Turkey: 470

France: 175

Germany: 168

Spain: 154

Russia: 135

Netherlands: 106

Ireland: 82

Poland: 72

Switzerland: 65

Romania: 46

Czech Republic: 40

Greece: 31

Hungary: 28

Belgium: 26

Norway: 23

Portugal: 23

Austria: 19



(Starbucks) — The Spectator Index (@spectatorindex) 11 Nisan 2019



