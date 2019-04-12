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Avrupa'da hangi ülkede kaç Starbucks mağazası var? Türkiye bakın kaçıncı sırada...

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
EKONOMİ  | 12.04.2019 08:20 | Son Güncelleme

Twitter'da dünya gündemi ve istatistiklere ilişkin veriler paylaşan The Spectator Index, Avrupa'daki Starbucks mağazalarının ülkelere göre dağılımını paylaştı. Türkiye'nin İngiltere'den sonra ikinci sırada yer alması dikkat çekti.

Avrupa'da hangi ülkede kaç Starbucks mağazası var? Türkiye bakın kaçıncı sırada...

Twitter'dan ülkelere ilişkin çeşitli alanlarda istatistikler paylaşan The Spectator Index, Avrupa kıtası ülkelerindeki Starbucks mağazalarını sayılarını içeren bir veri paylaştı.

Listede ilk sırada 1030 mağaza ile İngiltere yer alırken, İngiltere'yi 470 mağaza ile Türkiye izledi. 3. sıradaki Fransa'da ise 175 Starbucks mağazası var.

İşte o liste;

İngiltere: 1,030
Türkiye: 470
Fransa: 175
Almanya: 168
İspanya: 154
Rusya: 135
Hollanda: 106
İrlanda: 82
Polonya: 72
İsviçre: 65
Romanya: 46
Çekya: 40
Yunanistan: 31
Macaristan: 28
Belçika: 26
Norveç: 23
Portekiz: 23
Avusturya: 19


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Anahtar Kelimeler:
The Spectator Index starbucks

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bu kadar özenti vatandaşlarımız varken gayet normal. Fast food alanında da başarılıyız.
oğlum diğer ülkeler zaten istanbul bilemedin konya kadar ! bence çoğu ülkeye göre yinede çok. biz büyük bir ülkeyiz gayet doğal 470. ama starbucks bana göre milleti düdükleyen bir işletme. kendini lüx sınıfına sokmaya çalışan gereksiz bir oluşum
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