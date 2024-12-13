Avrupa’da hayal kırıklığı: Tek galibiyet Başakşehir’den geldi! UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte Türkiye'nin son durumu...

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş sahadan puansız ayrılırken, Galatasaray'da galibiyeti son dakikada kaçırdı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösteren Başakşehir ise Ülkemize üç puanı getiren tek takım oldu. Bu karşılaşmaların ardından Türkiye'nin güncellenen ülke puanı belli oldu.

ÇEKLER PUAN TOPLAYAMADI

Ülke sıralamasındaki en yakın rakiplerimizden Çekya’nın Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerinden Slavia Prag, sahasında Anderlecht’e mağlup oldu. Viktoria Plzen ise zorlu Manchester United karşısında öne geçmesine rağmen, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle puan almayı başaramadı.

TEK GALİBİYET BAŞAKŞEHİR'DEN GELDİ

Alman ekiplerinden Heidenheim'ı kendi sahasında konuk eden Başakşehir, Deniz Türüç, Miguel Crespo ve Piatek'in kaydettiği gollerle rakibini 3-1 mağlup etti ve temsilcilerimiz arasında haftanın tek galibiyetini aldı.

İŞTE YENİ ÜLKE SIRALAMASI

1-İNGİLTERE - 97.160

2-İTALYA - 85.856

3-İSPANYA - 80.561

4-ALMANYA - 77.410

5-FRANSA - 64.950

6-HOLLANDA - 59.900

7-PORTEKİZ - 55.616

8-BELÇİKA - 49.200

9-ÇEKYA - 41.450

10-TÜRKİYE - 39.900

11-NORVEÇ - 33.250