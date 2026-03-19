Avrupa'da kırmızı alarm! Ülke puanında kritik viraj: 'Ya tamam ya devam'

Avrupa kupalarında temsilci sayımızın bire düşmesiyle UEFA ülke puanı sıralamasında kıran kırana bir hayatta kalma mücadelesi başladı! En yakın rakibimiz Çekya, iki takımla birden ensemize yapışırken; Türkiye'nin kaderi artık tek bir temsilcimizin ellerinde. İlk 10 hedefimiz ciddi bir tehdit altında, tehlike çanları çalıyor!

AVRUPA'DA KIRMIZI ALARM: ÜLKE PUANINDA ÇEKYA KISKACI!

Türk futbolu için Avrupa sahalarında kritik viraja girildi. Galatasaray'ın Liverpool mağlubiyetiyle sarsılan Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında yerini koruma savaşı veriyor. Arkamızdan süratle gelen Çekya, temsilcilerimizin elenmesinin ardından dibimize kadar geldi. İşte puan tablosundaki korkutan senaryo...

UEFA organizasyonlarında 2025-26 sezonu heyecanı nefes keserken, Türkiye için "tamam mı devam mı" dedirten bir tablo ortaya çıktı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın veda etmesiyle birlikte Avrupa arenasındaki temsilci sayımız teke düşerken, puan sıralamasındaki en büyük rakibimiz Çekya'nın durumu endişe yaratıyor.

TÜRKİYE'NİN TEK UMUDU SAMSUNSPOR!

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek temsilcimiz kalan Samsunspor, ülke puanı yükünü tek başına sırtlanmış durumda. UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano ile eşleşen Karadeniz ekibi, ilk maçtaki 3-1'lik mağlubiyetin rövanşında mucize arayacak. Samsunspor'un havlu atması durumunda Türkiye'nin bu sezon puan toplama şansı tamamen sona erecek.

ÇEKYA "DUBLE" TEHDİTLE GELİYOR

Sıralamada hemen ardımızda yer alan Çekya ise Türkiye'yi saf dışı bırakmak için iki takımla birden saldırıyor. Çeklerin Avrupa'daki uç beyleri Sigma Olomouc ve Sparta Prag, aldıkları sonuçlarla Türkiye'nin koltuğunu sallıyor:

Sigma Olomouc: Mainz ile deplasmanda oynayacağı 0-0'ın rövanşında turu geçerse Çekya'ya kritik puanlar kazandıracak.

Sparta Prag: İlk maçta AZ Alkmaar'a 2-1 yenilse de evindeki rövanşta tur kapısını sonuna kadar zorlayacak.

KRİTİK EŞİK: İLK 10 TEHLİKEDE Mİ?

Türkiye'nin sıralamadaki yerini kaybetmesi, gelecek sezonlarda Avrupa'ya göndereceğimiz takım sayısından, turnuvalara katılım aşamalarına kadar pek çok stratejik noktayı doğrudan etkileyecek. Eğer Çekya temsilcileri kazanmaya devam eder ve Samsunspor organizasyona veda ederse, 2026-27 sezonu planlamalarımız büyük bir darbe alabilir.

Gözler şimdi temsilcilerimizin ve rakiplerimizin çıkacağı rövanş maçlarına çevrildi. Türk futbolu, Çekya baskısını kırıp yerini sağlamlaştırmak için adeta bir mucize bekliyor.