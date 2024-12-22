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  4. Avrupa'da kulüp sahibi Türk sayısı artıyor! İş insanı Tarkan Ser Fransız kulübü FC Rouen'u satın aldı

Avrupa'da kulüp sahibi Türk sayısı artıyor! İş insanı Tarkan Ser Fransız kulübü FC Rouen'u satın aldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.12.2024 09:31
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Türk iş insanı Tarkan Ser Fransa’nın en köklü kulübü olan ve 1899’da kurulan FC Rouen takımını satın aldı. Taraftarların maç öncesi “Merci Tarkan Ser” pankartı asarak Türk Bayraklarıyla teşekkür ederken “Turquie” diye tezahürat yapmaları dikkat çekti.

Avrupa'da kulüp sahibi Türk sayısı artıyor! İş insanı Tarkan Ser Fransız kulübü FC Rouen'u satın aldı

Daha önce Beşiktaş kulübünde yöneticilik de yapan iş insanı Tarkan Ser, 1899’da kurulan Fransa’nın köklü kulüplerinden FC Rouen takımını satın aldı.

Championnat National (üçüncü lig) ekibi FC Rouen, Fransa Kupası maçında dün Ligue 1 temsilcisi Lille'i konuk etti. Lille, 22. dakikada Ismaily'nin attığı golle maçı 1-0 kazandı.

"HEDEFİMİZ LIGUE 1"

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Önemli olanın istikrarı sürdürmek olduğunu söyleyen Tarkan Ser, "Ülke futbolumuzun gelişmesi için önce globalleşmek gerek. Fransa’daki yatırımlarımız arasında yer alan FC Rouen takımının şu anda 20 bini aşkın taraftarı var. Hedefimiz Ligue 1’de mücadele etmek. Yetenekli ve dünya futbolunda izlenebilir kadro oluşturmak. Geçmişte bünyesinde çok yetenekli ve başarılı oyuncular yetiştiren FC Rouen takımını eski efsane günlerine getirmek ve alt yapıya önem vermek" ifadelerini kullandı.

"YENİLDİK AMA GURURLUYUZ"

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Lille maçıyla ilgili de konuşan Ser, "Yenildik ama takımımızla gurur duyuyoruz. Seviye çok yüksek. Lille takımının bütçesi 268 milyon Euro, bizim takımımız 5 milyon Euro. Ama sahadaki futbolda hiç öyle bir fark yoktu. İnşallah ikinci lige çıkacağız" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ligue 1 Fransa
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