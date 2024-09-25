Avrupa'da maç takvimi krizi! Dünyaca ünlü futbolcular öfke saçtı... ''Futbolu bırakabilirim! Tek umursadıkları şey para...''

Avrupa'da yeni sezonun başlamasıyla beraberinde yoğun maç takvimi de son dönemin en çok konuşulan konuların başında yer aldı.

Avrupa turnuvalarında bu sezon değişen formatla birlikte daha fazla maç oynanacak. Bunun yanı sıra Avrupa Futbol Şampiyonası, Uluslar Ligi, Dünya Kupası (2022 - Sezon ortasında oynandı) gibi turnuvalar sebebiyle de futbolcular daha fazla maça çıkmak zorunda kalıyor.

Dünyaca ünlü futbolcular, maç sayısındaki ciddi artış sonrası yaşanan yoğun tempoya yaptığı açıklamalarla serzenişte bulundular.

RODRI: ''DURUM BİZİ ENDİŞELENDİRİYOR''

Manchester City'nin İspanyol orta sahası ve Ballon D'or'un favori ismi Rodri, "Futbolcular olarak greve yakın olduğumuzu düşünüyorum. Bu şekilde devam ederse başka seçeneğimiz kalmayacak. Biz bu sporun ana karakterleriyiz, sadece para veya pazarlama değil, oyunun kalitesi de önemli. Birilerinin artık bizimle ilgilenmesi gerekiyor. Durum bizi endişelendiriyor." sözlerini sarf etti.

AKANJI: ''30 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKABİLİRİM''

Geçen sezon kulüp ve milli takımda 56 maçta oynayan, Rodri'nin takım arkadaşı Akanji ise,"FIFA ve UEFA maç programını sürekli arttırıyor. Oyuncuları da düşünmeniz gerekiyor. Sıkı çalışıyoruz belki ama biz de insanız. Bizim de bir canımız var. Bu gidişle ben de 30 yaşında futbolu bırakırım." dedi.

DE BRUYNE: ''TEK UMURSADIKLARI ŞEY PARA''

Kevin De Bruyne de yoğun takvimden rahatsız olduklarını vurgularken, "Sezonlar giderek uzuyor. Belki bu sezon normal geçecek ama 2026'da Dünya Kupası ile birlikte takvim daha da karmaşık hale gelecek. Bazı oyuncu birlikleri çözüm bulmaya çalıştı ama değişen bir şey olmadı. Bu durum UEFA ve FIFA'nın umurunda bile değil. Onlar parayı önemsiyor." demişti.

KOUNDE: ''BUNUN ADI ÇILGINLIK''

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Jules Kounde ise sezon içinde oynadıkları maç sayısının çok fazla olduğuna dikkat çekerek, "Uzun zamandır maç sayısı hakkında konuşuyoruz ancak ne futbolcuları ne de teknik direktörleri dinliyorlar. Çok fazla risk alıyoruz. Dinlenme süremiz az olduğu için sakatlıklar artıyor. Kulüpler Dünya Kupası ile birlikte sezonda yaklaşık 70 maça çıkacağız. Bunun adı çılgınlık." dedi.

ALISSON: ''BU DURUMDAN BIKTIK''

Liverpool'un Brezilyalı eldiveni Alisson Becker ise, maç takvimi konusunda, "Kimse oyunculara yoğun fikstür hakkında ne düşündüklerini sormuyor. Bu durumdan gerçekten bıktık." tepkisinde bulundu.

ANCELOTTI'DEN ÖNLEM!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise bu konu hakkında, "Oyunculara çok izin verdiğimi söylüyorlar ama son 4 ayda sadece 8 gün izin yaptık. Her 3 günde bir maç yaptığımızı kabul etmelisiniz. UEFA, FIFA, La Liga, kimse oyuncuları umursamıyor. Çok fazla maç var, bir şeylerin değişmesi gerekiyor." demişti.****