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Avrupa'da rakipler belli oluyor! Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor...

23.02.2023 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek. Toplamda dört temsilcimizin mücadele edeceği maçlarda muhtemel rakipler belli oldu.

Avrupa'da rakipler belli oluyor! Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor...

Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi ile üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turunda oynanacak maçlar yarın yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek kura çekimi, TSİ 14.00’te başlayacak.

Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde ise Başakşehir ve Sivasspor ile play-off turunda İsviçre ekibi Basel’i elemesi halinde Trabzonspor’un rakipleri belirlenecek. İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seribaşı olacak. Seribaşı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart’ta oynanacak.

AVRUPA LİGİ

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Avrupa Ligi’nin son 16 turuna Fenerbahçe, Arsenal, Real Betis, Real Sociedad, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg ve Union Saint-Gilloise takımları doğrudan katılacak.

Nantes - Juventus, Midtjylland - Sporting Lizbon, Monaco - Bayer Leverkusen, PSV - Sevilla, Manchester United - Barcelona, Rennes - Shakhtar Donetsk, Union Berlin - Ajax ve Roma - Salzburg maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler de son 16 turuna dahil olacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ

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UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ise Medipol Başakşehir, DG Sivasspor, AZ Alkmaar, Djurgarden, Nice, Slovan Bratislava, Villarreal ve West Ham United, son 16 turunda seribaşı olacak.

Basel - Trabzonspor, Cluj - Lazio, Dnipro-1 - AEK Larnaca, Partizan - Sheriff, Anderlecht - Ludogorets, Gent - Karabağ, Lech Poznan - Bodo/Glimt ve Fiorentina - Braga eşleşmelerinin galipleri de son 16 turunda mücadele edecek.

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