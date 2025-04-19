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Avrupa'da şap alarmı! Ülkelerde sıkı önlemler alındı! Bulaştığında hızla yayılıyor!

Avusturya, Macaristan ve Slovakya şap hastalığıyla mücadele ediyor. Ülkede sıkı denetimler alındı. Hastalık hızla yayılıyor.

Avrupa'da şap alarmı! Ülkelerde sıkı önlemler alındı! Bulaştığında hızla yayılıyor!
Jale Uslu

Avusturya, Macaristan ve Slovakya'da hızla yayılan ve son derece bulaşıcı olan şap hastalığı tehdidi nedeniyle sıkı önlemler alındı. Mart 2025'ten itibaren, Macaristan ve Slovakya'da çok sayıda şap hastalığı vakası bildirilmişti.

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Sağlık Bakanlıkları etkilenen ülkelerden taze et, çiğ süt, av eti ve av kupalarına uygulanan ithalat yasağını genişleterek, saman ve bitki bazlı hayvan yemlerini de kapsayacak şekilde yeni bir yönetmelik yayınladı. Karantina bölgesinden gelen hayvanların, yalnızca negatif test sonucu ve resmi izinle nakledilebileceği belirtildi.

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MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK!

Şap hastalığının yayılması durumunda ciddi ekonomik sonuçlar da ortaya çıkacak. Macaristan Tarım Bakanı Richard Takac, salgını "tarım için bir felaket" olarak nitelendirdi. Şap hastalığını kontrol altına almak amacıyla alınan tedbirlerin 20 Mayıs’a kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

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ATEŞ, AĞRI VE KABARCIKLARA NEDEN OLUYOR

Şap hastalığı, inek, koyun, keçi ve domuz gibi çift toynaklı hayvanları etkileyen son derece bulaşıcı bir viral hastalıktır. Ayrıca, hayvanat bahçesi ve yaban hayatındaki birçok hayvan da bu hastalığa yakalanma riski taşımaktadır. Hastalık, ateş, dudaklarda, diş etlerinde, tırnaklarda ve memelerde kabarcıklar, şiddetli ağrı ve topallamaya neden olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Şap hastalığı
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