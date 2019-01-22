Avrupa’da satış için resmen onay aldı!

7 Temmuz 2017’de ilk örneği Elon Musk’a verilen ve sonrasında seri üretime giren Tesla Model 3, Avrupa’ya gelmekte bir hayli gecikti. Aslında Avrupa’da Model 3 teslimatlarının başlatılması uzun zamandır şirketin CEO’su Elon Musk için temel bir öncelikti. Çünkü Musk, Avrupa’daki mevcut premium sedan pazarının ABD’deki aynı segmentin iki katından daha büyük olduğunun uzun süredir farkında. Ancak model piyasaya çıktığından beri yani son bir buçuk yılda binbir çeşit sorunla uğraşan Musk, Model 3’ün Avrupa çıkarması için biraz geç kaldı. Bu iş için karar verdiğinde ise bazı bürokratik engellerle karşılaştı. Neyse ki geç olsa da gerekli evrakları tamamladı ve geçtiğimiz günlerde Model 3’ün Avrupa’da satışa sunulabilmesi için gerekli onayı aldı. Ocak ayında başlaması beklenen teslimatlar nihayet Şubat ayında başlayacak. Ne diyelim geç olsun da güç olmasın.

Avrupa’da Tesla Model 3 sipariş eden binlerce müşteri sabırsızlıkla teslimat gününü bekliyor!

Eldeki mevcut kayıtlara göre halihazırda Avrupa genelinde Model 3 için ön sipariş veren 16.000’den fazla müşteri var. Model 3’ün en çok talep gördüğü ülkelerin başında 5.000 ön sipariş ile Norveç ve hemen ardından 3.000 siparişle Almanya geliyor.