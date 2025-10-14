SPOR

Avrupa Elemeleri B grubunda İsviçre uçarken, İsveç çakıldı kaldı! Alexander Isak ve Viktor Gyökeres' şok...

İsviçre Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda emin adımlarla ilerliyor. Slovenya deplasmanında alınan 0-0'lık beraberlik, liderlik koltuğunu korumalarını sağlarken, İsveç'in Kosova karşısında aldığı mağlubiyet ve yıldız oyuncularının performansı eleştiri oklarının hedefi oldu.

Alexander Isak

Alexander Isak

İSÇ İsveç
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda İsviçre, Slovenya deplasmanında golsüz berabere kalarak liderliğini sürdürdü. İsveç'in hayalleri ise Isak ve Gyökeres'in etkisiz performansıyla suya düşmek üzere

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda heyecan dorukta yaşanıyor. İsviçre Milli Takımı, Slovenya deplasmanında karşılaştığı zorlu mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılarak gruptaki liderliğini korumayı başardı. Maç boyunca her iki takım da gol yollarında etkili olamazken, İsviçre kalecisi Gregor Kobel'in başarılı performansı, takımının puan almasında önemli rol oynadı. Teknik direktör Yakin'in maç öncesi yaptığı, "Kaleyi gole kapatmak önemli" açıklaması, takımının savunma disiplinine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi. İsviçre, grupta oynadığı maçlarda henüz gol yememesiyle dikkat çekiyor.

Gruptaki diğer önemli maçta ise İsveç, kendi sahasında Kosova'ya 1-0 mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Maçta F.Asllani'nin attığı golle yenilen İsveç'te, yıldız oyuncular Alexander Isak ve Viktor Gyökeres'in etkisiz performansı, ülke basınında geniş yankı uyandırdı. Özellikle kaptanlık pazubandını ilk kez takan Isak'ın performansı, eleştirilerin odağı oldu. İsveç'in Dünya Kupası'na katılma umutları, bu mağlubiyetle tehlikeye girdi.

İsviçre, Slovenya beraberliği ile puanını 10'a yükselterek gruptaki liderliğini sürdürdü. Slovenya ise 3 puanla 3. sırada yer alıyor. İsveç ise sadece 1 puanla grubun son sıralarında bulunuyor ve kalan maçlarda göstereceği performans, Dünya Kupası'na katılma şansını belirleyecek. İsviçre'nin hedefi, kalan maçlarda da aynı disiplinle mücadele ederek 2026 Dünya Kupası'na katılmak. Teknik direktör Yakin, takımına olan güvenini dile getirerek, "Katılmak istiyoruz ve bunun için yüzde 100 konsantrasyona ihtiyacımız var," dedi.

İsviçre, Avrupa Elemeleri'nde gösterdiği istikrarlı performansla Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde etti. Savunma güvenliğine önem veren ve hücumda etkili oyunculara sahip olan İsviçre, gruptan lider olarak çıkmak için mücadele edecek. İsveç ise yıldız oyuncularının performansını yükseltmek ve takım olarak daha iyi bir oyun sergilemek zorunda. Aksi takdirde, 2026 Dünya Kupası hayalleri şimdiden suya düşebilir.

