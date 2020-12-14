Avrupa Film Ödülleri'nin kazananları belli oldu

33’üncü Avrupa Film Ödülleri dağıtıldı. Geceye damgasını En İyi Film ödülü de dahil olmak üzere birçok ödüle layık görülen Thomas Vinterberg imzalı Another Round vurdu. Danimarka yapımı film, alkolik bir lise öğretmenini canlandıran Mads Mikkelsen için en iyi erkek oyuncu ve Vinterberg için en iyi yönetmen dahil olmak üzere ek galibiyetler elde ederek cumartesi günkü sanal seremoniyi sildi süpürdü. Vinterberg, ortak yazar Tobias Lindholm'le birlikte en iyi senaryo ödülünü de kazandı.

EN İYİ OYUNCU: MADS MİKKELSEN

Şu anda Birleşik Krallık'ta "Fantastik Canavarlar 3"ün çekimlerinde olan Mads Mikkelsen oyunculuk ödülünü alırken, yönetmenin merhum kızını da hatırladı: "Bu filmin çekilmesinin bir nedeni ve son halinin bir nedeni de küçük, parlayan ve artık burada olmayan bir yıldız. Ancak ışığı bu filmin her karesinde olduğu için onu Ida Vinterberg'e adadık." dedi.

Etkinliğe 40'tan fazla film yapımcısı ve oyuncu evlerinin rahatlığında katıldı. Bu yılın önde gelen adayları arasında "Another Round", Jan Komasa’nın "Corpus Christi" ve Pietro Marcello’nun "Martin Eden" adlı filmleri de geceden ödülle ayrılmayı başardı. Diğer ödüller ise “Undine” filmindeki rolüyle Paula Beer'e ve “Collective” adlı belgesel filmiyle Alexander Nanau'ya gitti.