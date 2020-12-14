Avrupa Film Ödülleri'nin kazananları belli oldu

33’üncü Avrupa Film Ödülleri dağıtıldı. Geceye damgasını En İyi Film ödülü de dahil olmak üzere birçok ödüle layık görülen Thomas Vinterberg imzalı Another Round vurdu. Danimarka yapımı film, alkolik bir lise öğretmenini canlandıran Mads Mikkelsen için en iyi erkek oyuncu ve Vinterberg için en iyi yönetmen dahil olmak üzere ek galibiyetler elde ederek cumartesi günkü sanal seremoniyi sildi süpürdü. Vinterberg, ortak yazar Tobias Lindholm'le birlikte en iyi senaryo ödülünü de kazandı.
Şu anda Birleşik Krallık'ta "Fantastik Canavarlar 3"ün çekimlerinde olan Mads Mikkelsen oyunculuk ödülünü alırken, yönetmenin merhum kızını da hatırladı: "Bu filmin çekilmesinin bir nedeni ve son halinin bir nedeni de küçük, parlayan ve artık burada olmayan bir yıldız. Ancak ışığı bu filmin her karesinde olduğu için onu Ida Vinterberg'e adadık." dedi.
Etkinliğe 40'tan fazla film yapımcısı ve oyuncu evlerinin rahatlığında katıldı. Bu yılın önde gelen adayları arasında "Another Round", Jan Komasa’nın "Corpus Christi" ve Pietro Marcello’nun "Martin Eden" adlı filmleri de geceden ödülle ayrılmayı başardı. Diğer ödüller ise “Undine” filmindeki rolüyle Paula Beer'e ve “Collective” adlı belgesel filmiyle Alexander Nanau'ya gitti.
En İyi Film
Another Round
En İyi Yönetmen
Thomas Vinterberg, Another Round
En İyi Kadın Oyuncu
Paula Beer, Undine
En İyi Erkek Oyuncu
Mads Mikkelsen, Another Round
Keşif
Carlo Sironi, Sole
En İyi Senaryo
Thomas Vinterberg ve Tobias Lindholm, Another Round
En İyi Belgesel
Collective
En İyi Komedi
The Big Hit
En İyi Animasyon
Josep
En İyi Kısa Film
All Cats Are Grey In The Dark
En İyi Görüntü Yönetimi
Matteo Cocco, Hidden Away
En İyi Kurgu
Maria Fantastica Valmori, Once More Unto The Breach
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
Cristina Casali, The Personal History Of David Copperfield
En İyi Kostüm Tasarımı
Ursula Patzak,Hidden Away
En İyi Saç & Makyaj
Yolanda Pina, Felix Terrero ve Nacho Diaz, The Endless Trench
En İyi Orijinal Müzik
Dascha Dauenhauer, Berlin Alexanderplatz
En İyi Ses
Yolande Decarsin, Little Girl
En İyi Görsel Efekt
Inaki Madariaga, The Platform
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