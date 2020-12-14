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Avrupa Film Ödülleri'nin kazananları belli oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 14.12.2020 09:55 | Son Güncelleme:
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Avrupa Film Ödülleri'nin kazananları belli oldu

33’üncü Avrupa Film Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Gecenin kazananı Thomas Vinterberg imzalı Another Round oldu.

33’üncü Avrupa Film Ödülleri dağıtıldı. Geceye damgasını En İyi Film ödülü de dahil olmak üzere birçok ödüle layık görülen Thomas Vinterberg imzalı Another Round vurdu. Danimarka yapımı film, alkolik bir lise öğretmenini canlandıran Mads Mikkelsen için en iyi erkek oyuncu ve Vinterberg için en iyi yönetmen dahil olmak üzere ek galibiyetler elde ederek cumartesi günkü sanal seremoniyi sildi süpürdü. Vinterberg, ortak yazar Tobias Lindholm'le birlikte en iyi senaryo ödülünü de kazandı.

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EN İYİ OYUNCU: MADS MİKKELSEN

Şu anda Birleşik Krallık'ta "Fantastik Canavarlar 3"ün çekimlerinde olan Mads Mikkelsen oyunculuk ödülünü alırken, yönetmenin merhum kızını da hatırladı: "Bu filmin çekilmesinin bir nedeni ve son halinin bir nedeni de küçük, parlayan ve artık burada olmayan bir yıldız. Ancak ışığı bu filmin her karesinde olduğu için onu Ida Vinterberg'e adadık." dedi.

Etkinliğe 40'tan fazla film yapımcısı ve oyuncu evlerinin rahatlığında katıldı. Bu yılın önde gelen adayları arasında "Another Round", Jan Komasa’nın "Corpus Christi" ve Pietro Marcello’nun "Martin Eden" adlı filmleri de geceden ödülle ayrılmayı başardı. Diğer ödüller ise “Undine” filmindeki rolüyle Paula Beer'e ve “Collective” adlı belgesel filmiyle Alexander Nanau'ya gitti.

AVRUPA FİLM ÖDÜLLERİ’NİN KAZANANLARI

En İyi Film
Another Round

En İyi Yönetmen
Thomas Vinterberg, Another Round

En İyi Kadın Oyuncu
Paula Beer, Undine

En İyi Erkek Oyuncu
Mads Mikkelsen, Another Round

Keşif
Carlo Sironi, Sole

En İyi Senaryo
Thomas Vinterberg ve Tobias Lindholm, Another Round

En İyi Belgesel
Collective

En İyi Komedi
The Big Hit

En İyi Animasyon
Josep

En İyi Kısa Film
All Cats Are Grey In The Dark

En İyi Görüntü Yönetimi
Matteo Cocco, Hidden Away

En İyi Kurgu
Maria Fantastica Valmori, Once More Unto The Breach

En İyi Prodüksiyon Tasarımı
Cristina Casali, The Personal History Of David Copperfield

En İyi Kostüm Tasarımı
Ursula Patzak,Hidden Away

En İyi Saç & Makyaj
Yolanda Pina, Felix Terrero ve Nacho Diaz, The Endless Trench

En İyi Orijinal Müzik
Dascha Dauenhauer, Berlin Alexanderplatz

En İyi Ses
Yolande Decarsin, Little Girl

En İyi Görsel Efekt
Inaki Madariaga, The Platform

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