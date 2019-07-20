Avrupa Komisyonu Qualcomm'u 270 milyon dolar ceza ödemeye mahkum etti

Apple’ın tekelcilik şikayetleri üzerine başlayan soruşturmayı tamamlayan Avrupa Komisyonu, şirketin işlemci satışı sırasında tekelciliğe ulaşan boyutlarda zorlama sözleşmeler dayattığına karar verdi.

Komisyon 2009 ve 2011 sırasında yapılan sözleşmeleri ve satışları inceleyerek bu sonuca vardı. İncelenen sözleşmelerda özellikle Nvidia’nın rakip işlemcilerini kullanmayı yasaklayan maddeler bulunduğu da dikkat çekti.

Ayrıca şirketin Huawei ve ZTE’yi pazar dışına itmek için çiplerini maliyetin altına sattığı da belirlendi.

Honda modüler elektrikli otomobil tasarlıyor

