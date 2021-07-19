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Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor

19.07.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmesi halinde Galatasaray, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ve tur atlaması durumunda Demir Grup Sivasspor'un 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli olacak

Avrupa kupalarında muhtemel rakipler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimi pazartesi günü yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, pazartesi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belli olacak.

Galatasaray'ın 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV'yi geçmesi halinde Lig Yolu'ndan katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, TSİ 13.00'te yapılacak.

Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olmak üzere ikiye ayrılan UEFA Avrupa Ligi çekilişi, TSİ 14.00'te başlayacak.

Bu sezon ilk kez düzenlenecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek. Şampiyonlar Yolu ve Temel Yol olarak çekilecek kurada Trabzonspor'un yanı sıra 2. eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub Hincesti'yi geçmesi durumunda Demir Grup Sivasspor'un da muhtemel rakibi belirlenecek.

Üçüncü eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos, Avrupa Ligi ile Avrupa Konferans Ligi'nde ise 5 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi
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