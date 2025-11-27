Avrupa Ligi'nde belki de bu yıla damga vuracak olay! Maçın spikeri bile anlayamadı

UEFA Avrupa arenasında Porto ile Nice’i karşı karşıya getiren mücadelede daha saniyeler geride kalmadan skor tabelası değişti. Porto’nun genç yıldızı Gabri Veiga, maçın yalnızca 18. saniyesinde attığı golle takımını öne geçirerek hem tribünleri hem de rakip savunmayı şaşkına çevirdi. Bu gol, Avrupa kupaları tarihinde en erken goller arasında yerini aldı.

İZLEYENLER BİLE ANLAYAMADI

Erken golün etkisiyle oyunun kontrolünü ilk dakikalarda tamamen eline alan Porto, rakibine toparlanma fırsatı vermedi. Nice cephesinde ise büyük bir konsantrasyon kaybı yaşandı.

Porto maça golle başladı! Veiga 18. saniyede golü buldu! ⚡ pic.twitter.com/QXTk8OoSsN — TRT Spor (@trtspor) November 27, 2025

GECEYE DAMGA VURDU

Porto'nun 18. saniyede attığı gol UEFA Avrupa Ligi'nde geceye damga vurdu.