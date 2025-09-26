Avrupa Ligi'nde sıra dışı gece! Kaleci Nübel'den skora katkı...

Stuttgart, Celta Vigo'yu 2-1 Mağlup Etti: Hoeneß'in Takımı Galibiyetle Morallendi

VfB Stuttgart, Avrupa Ligi macerasına evinde Celta Vigo karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle start verdi. Maç, 58.000 taraftarın desteğiyle Mercedes-Benz Arena'da oynandı. Teknik direktör Sebastian Hoeneß'in öğrencileri, özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla dikkat çekti.

KALECİ NÜBEL ASİST YAPTI!

Maçın kahramanlarından biri, kaleci Alexander Nübel oldu. 51. dakikada kendi ceza sahası önünde topu kontrol eden Nübel, 70 metrelik uzun bir pasla Badredine Bouanani'yi topla buluşturdu. Bouanani, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu aşırtarak ağlara gönderdi ve Stuttgart'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Nübel'in sıra dışı asistiyle tarihe geçti.

Maçın diğer golü ise bir diğer yeni transfer El Khanouss'tan geldi. Khanouss, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.

Celta Vigo'nun tek golü ise, Stuttgart savunmasının bir anlık hatasından kaynaklandı. Maç boyunca baskılı bir oyun sergileyen Stuttgart, rakibine fazla pozisyon vermedi.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Sebastian Hoeneß, takımının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Hoeneß, "Çok memnunum. Hak edilmiş bir galibiyet oldu. İlk yarıda da iyi bir oyun sergiledik. Sadece ceza sahasında biraz daha etkili olmamız gerekiyordu. Ama bu takıma karşı oynamak da kolay değil. Gol, kilidi açmamız için önemliydi. Bouanani'nin golü harikaydı. Tek üzüntümüz, rakibin tek şutunun gol olması. Bu olmamalıydı," şeklinde konuştu.

Kaleci Alexander Nübel ise, ikinci yarıda daha enerjik ve etkili olduklarını, ancak ilk yarıda da iyi bir performans sergilediklerini belirtti. Nübel, "Asist benim için de sürpriz oldu. Topu uzaklaştırmak isterken, Bouanani'nin koşusunu gördüm ve şansımı denedim. İyi ki de denemişim," dedi.

Esslinger Zeitung gazetesi ise, maç sonrası yaptığı değerlendirmede, yeni transferler El Khanouss ve Bouanani'nin performansını övdü. Gazete, "El Khanouss ve Bouanani, küçük Keltleri dize getirdi," başlığıyla oyuncuların etkili oyununa vurgu yaptı. Stuttgart, bu galibiyetle Avrupa Ligi'nde moral bulurken, Bundesliga'da da yükselişe geçmeyi hedefliyor. Takım, önümüzdeki hafta Köln deplasmanında galibiyet arayacak.

VfB Stuttgart, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlayarak taraftarlarına umut verdi. Yeni transferlerin takıma katkısı ve kaleci Nübel'in sıra dışı asisti, Stuttgart'ın bu sezon Avrupa'da iddialı olabileceğinin sinyallerini veriyor. Sebastian Hoeneß'in takımı, hem Avrupa Ligi'nde hem de Bundesliga'da başarılı olmak için mücadele edecek.