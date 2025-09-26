SPOR

Lyon, Utrecht Deplasmanında Tek Golle Güldü!

Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda deplasmanında Utrecht'i 75. dakikada Tessmann'ın golüyle 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlandı.

UEFA Avrupa Ligi'ne Galibiyetle Başlangıç

Lyon, Avrupa arenasında yeni bir sezona galibiyetle merhaba dedi. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Utrecht'e konuk olan Fransız temsilcisi, zorlu mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı. Galgenwaard Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşattı. Karşılaşma öncesinde tüm gözler, Lyon'un yeni teknik direktörü Paulo Fonseca'nın takıma nasıl bir oyun anlayışı aşılayacağına çevrilmişti. Utrecht ise Ron Jans yönetiminde ev sahibi avantajını kullanarak Lyon'a zor anlar yaşatmayı hedefliyordu.

Maçın ilk yarısı, her iki takımın da kontrollü oyunu tercih etmesiyle golsüz eşitlikle sonuçlandı. Lyon, topa daha fazla sahip olmasına rağmen Utrecht savunmasını aşmakta zorlandı. Utrecht ise hızlı hücumlarla gol arayışlarına girdi ancak Lyon savunması da dikkatliydi. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmayınca, takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

TESSMANN ATTI GALİBİYET GELDİ!

Lyon, Utrecht Deplasmanında Tek Golle Güldü! 1

İkinci yarıya her iki takım da daha istekli başladı. Lyon, gol bulmak için baskısını artırırken, Utrecht de kontrataklarla tehlike yaratmaya çalıştı. Mücadelenin 75. dakikasında Lyon'un aradığı gol geldi. Tessmann, ceza sahası içinde oluşan karambolde topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Lyon'a rahat bir nefes aldırırken, Utrecht'i de beraberlik için daha çok risk almaya itti. Kalan dakikalarda Utrecht, beraberlik golü için yüklense de Lyon savunması hata yapmadı ve karşılaşma 1-0 Lyon'un üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmayı Rumen hakem Horațiu Feșnic yönetti. Maç, Türkiye'de TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlandı. Maçın yayın saati olan 22:00'de futbolseverler ekran başına kilitlendi. Sosyal medyada da maçla ilgili yorumlar havada uçuştu. Özellikle Tessmann'ın attığı gol, büyük beğeni topladı. Lyon taraftarları, takımlarının Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

Lyon, Utrecht Deplasmanında Tek Golle Güldü! 2

Bu galibiyetle Lyon, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başlarken, gruptaki iddiasını da ortaya koymuş oldu. Lyon, bir sonraki maçında evinde Salzburg'u ağırlayacak. Utrecht ise deplasmanda Brann ile karşılaşacak. Lyon'un bu sezon Avrupa Ligi'nde nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor. Teknik direktör Paulo Fonseca'nın takıma yapacağı dokunuşlar, Lyon'un Avrupa'daki kaderini belirleyecek gibi görünüyor.

