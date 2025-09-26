UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maçında kıran kırana mücadele!

Emery'nin Aston Villa'sı, Bologna'yı 1-0'lık Skorla Geçerek Avrupa Ligi Gruplarına İyi Bir Başlangıç Yaptı.

Aston Villa, Avrupa Ligi gruplarındaki ilk maçında Bologna'yı konuk etti. Villa Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, John McGinn'in golüyle 1-0 galip gelerek gruplara 3 puanla başladı. Maç boyunca Bologna kalecisi Skorupski, yaptığı kurtarışlarla takımını oyunda tutmaya çalışsa da, mağlubiyete engel olamadı. İtalyan ekibinin savunmasında Vitik'in performansı ise eleştirilere neden oldu.

EMERY'DEN İTALYA'DAKİ TEKNİK ADAMLARA ÖVGÜ

Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery, maç sonrası yaptığı açıklamada, Bologna'nın güçlü bir rakip olduğunu ve oyuncularının iyi bir mücadele sergilediğini belirtti. Emery ayrıca, İtalya'daki teknik direktörlerin kalitesine vurgu yaparak, onlardan çok şey öğrendiğini ifade etti. Maçın ardından yapılan yorumlarda, Aston Villa'nın tecrübesi ve oyun disiplininin galibiyette önemli rol oynadığı belirtildi. Bologna ise, Avrupa arenasında tecrübe kazanmaya çalışırken, deplasmanda alınan bu mağlubiyetle gruplara kötü bir başlangıç yapmış oldu. İtalyan temsilcisinin, gruptaki diğer maçlarda daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Emery’nin maç sonu röportajında İtalya’da çalışma olasılığına dair sorulara verdiği cevaplar dikkat çekti. İtalya'da çok iyi teknik direktörler olduğunu ve onlardan ilham aldığını belirten Emery, şimdilik Aston Villa'ya odaklandığını ima etti.

Bologna cephesinde ise, teknik direktör Italiano'nun maç analizinde, takımın hücumda daha etkili olması gerektiği ve savunmada yapılan hataların minimize edilmesi gerektiği vurgulandı. Bologna taraftarları, deplasmanda alınan bu mağlubiyete rağmen takımlarına olan inançlarını koruduklarını ve gruptaki diğer maçlarda daha iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını ifade ettiler. Maçın öne çıkan anlarından biri de, Aston Villa oyuncusu Kamara'nın Bologna oyuncusu Odgaard'a yaptığı fauldü. Bu faul, sarı kartla cezalandırılsa da, bazı yorumcular tarafından daha ağır bir ceza gerektirdiği yönünde değerlendirildi. Maçın genelinde Aston Villa'nın oyun kontrolünü elinde tuttuğu ve Bologna'nın kontrataklarla etkili olmaya çalıştığı görüldü. Ancak, Bologna'nın hücum hattı, Aston Villa savunmasını aşmakta zorlandı. Sonuç olarak, Aston Villa, Bologna karşısında aldığı bu galibiyetle Avrupa Ligi gruplarına moralli bir başlangıç yaparken, Bologna ise gruptaki diğer maçlarda telafi arayacak.

Aston Villa'nın galibiyeti, İngiliz ekibinin Avrupa Ligi'nde iddialı olduğunu gösterirken, Bologna için ise lig etabından çıkma mücadelesi daha da zorlaştı. Bologna’nın kalan maçlarda daha iyi bir performans sergilemesi ve puanlar toplaması gerekiyor.