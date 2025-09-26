SPOR

Porto, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı! Salzburg'u son dakika golüyle devirdi...

Porto, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Red Bull Salzburg'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. William Gomes'in son dakikalardaki golü, Portekiz ekibine zorlu deplasmandan 3 puanla dönme fırsatı verdi.

William Gomes'in Golü, Porto'ya Değerli Bir Galibiyet Getirdi

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dolu bir gece yaşandı. Porto, deplasmanda Red Bull Salzburg ile karşılaştı. İki takımın da Club World Cup'ta mücadele ettiği bu yazın ardından, Avrupa sahnesinde ilk kez karşı karşıya geldiler. Maçın başından sonuna kadar büyük bir mücadele vardı. Porto, Borja Sainz ile maçın hemen başında gole çok yaklaştı. Sainz'in sert şutu direkten döndü. Salzburg da Petar Ratkov ile etkili oldu. Ratkov, kaleci Diogo Costa'yı geçmeyi başardı ancak Arsenal'den kiralanan Jakub Kiwior topu çizgiden çıkardı. Dakikalar 21'i gösterdiğinde Kiwior'un topu Salzburg ağlarına göndermesiyle Porto öne geçti. Ancak hakem Vassilis Fotias, Kiwior'un topa elle müdahale ettiğini tespit ederek golü iptal etti. İlk yarıda başka gol olmayınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi. İkinci yarıda da tempo düşmedi. İki takım da galibiyet için ataklarını sıklaştırdı. Salzburg, özellikle orta sahada baskı kurarak Porto'nun oyun kurmasını engellemeye çalıştı. Porto ise hızlı hücumlarla gol aradı.

SON DAKİKA GOLÜ!

Porto, Avrupa Ligi ne galibiyetle başladı! Salzburg u son dakika golüyle devirdi... 1

Maçın son dakikalarına girilirken, skorboardda hala 0-0'lık eşitlik vardı. Tam herkes maçın berabere biteceğini düşünürken, sahneye William Gomes çıktı. 90+6'da Gomes, ceza sahası içinde topla buluştu. Kalabalığın arasından sıyrılan Gomes, şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gol, Porto'ya altın değerinde bir galibiyet getirdi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Porto oyuncuları büyük bir sevinç yaşadı. Salzburg ise evinde beklemediği bir yenilgi aldı. Maç 1-0 Porto'nun üstünlüğüyle sona erdi.

Porto, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. William Gomes'in son dakika golü, takımına önemli bir avantaj sağladı. Salzburg ise evinde aldığı bu yenilgiyle grupta işleri zorlaştırdı. Porto'nun bu galibiyeti, Portekiz futbolu için de moral kaynağı oldu. Takımın performansı, ilerleyen maçlar için umut vadediyor.

