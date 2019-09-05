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Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı film seti oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 05.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kültür Merkezinin (BKM) yeni sinema filmine, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli yapım şirketlerinden BKM'nin, yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un üstlendiği "Gamonya: Hayaller Ülkesi" filmi, 4 bin dönümlük yeşil alana yayılan Ormanya'da çekildi.

Filmin çekimleri, Ormanya'daki doğal ortamlarda ve hazırlanan özel sette gerçekleştirildi.

BKM'nin Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibi ve teknik ekip, doğası ve zengin canlı popülasyonuyla dikkati çeken Ormanya'ya hayran kaldı.

Film, özel olarak hazırlanan dekor ve kostümlerinin yanı sıra, heyecan verici hikayesiyle hem çocukları hem de büyükleri sihirli bir dünyaya götürecek.

BKM ekibinin oluşturduğu rengarenk çocuk köyü, çekimlerin ardından Ormanya'ya gelen çocukların filmin sihirli dünyasını görebilmesi için ziyarete açıldı.

OrmanKöy bölümünde çekilen film için hobbit evlerinin olduğu bölgeye set için kurulan evler de sergilenecek.

Yarıyıl tatilinde çocukların beğenisine sunulacak film sayesinde tüm Türkiye Ormanya'nın güzelliklerine şahit olacak.

Ormanya'nın birçok noktasında çekilen sahnelerle Kocaeli'nin doğal güzelliklerinin tanıtımına da katkı sunulacak.

Açıldığı ilk günden itibaren doğal yaşam tutkunlarının değişmez mekanı haline gelen Ormanya'nın, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen Kurban Bayramı'nda tabiat ve milli parklar içinde 255 bin 787 kişiyle en çok ziyaret edilen yer olduğu açıklanmıştı.

Çocuk hayvanat bahçesi, vahşi yaşam alanı, yürüyüş ve bisiklet parkurları, doğa okulu, karavan ve çadır kamp alanı, OrmanKöy gibi alanları ile doğa tutkunlarına farklı maceralar yaşama imkanı sunan Ormanya, sinema sektörü tarafından da keşfedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Kartepe Ormanya

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