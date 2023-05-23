Avrupa'nın ve Manchester City'nin en golcü oyuncusu Haaland'ın başı ettiği küfür nedeniyle dertte! Öyle ki, final maçından men edilebilir...

Erling Haaland'ın canlı yayında ettiği küfür City'yi kupadan edebilir. Avrupa'nın ve takımının en golcü oyuncusu konumunda bulunan Erling Haaland, şampiyonluk kutlamaları sırasında canlı yayında olduğunu unutup takım arkadaşı Grealish'e esprili bir şekilde küfür etti.

İNGİLTERE'DE BÜYÜK ELEŞTİRİ ALDI

Erling Haaland'ın bu küfrü, İngiltere'de büyük eleştirilere yol açtı. Milyonlarca kişinin şampiyonluk kutlamasını izlediği anlarda edilen küfür özellikle Manchester United cephesi tarafından kızgınlıkla karşılandı.

FA CUP FİNALİNE ÇIKAMAYABİLİR

Manchester United'ın FA Cup finalinde karşı karşıya geleceği Manchester City için federasyona şikayet hazırlığı yapılıyor. Erling Haaland'ın ettiği küfür gerekçe gösterilerek cezalandırılmasını talep edecek Manchester United yetkilileri, bu konuyu güçlendirmek için yıllar önce oyuncuları Wayne Rooney'in aldığı cezayı kanıt olarak sunacak.

ROONEY 2 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Benzer bir olay yıllar önce Manchester United'ın başına gelmişti. West Ham United ile oynanan mücadelede takımını 3-2 öne geçiren Rooney, gol sevinci sırasında kameranın önüne gelip küfretmişti. Bu olay sonrası Rooney 2 maç ceza almış ve yarı finalde oynanan Manchester City yarı finaline çıkamamıştı. Maçı kazanan Manchester City, rakibini turnuvanın dışına itmişti.



